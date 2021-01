Hannover

Ein Zeuge (42) zollte den drei Angeklagte größten Respekt. „Die müssen sich wie bei Mission Impossible vom Dach abgeseilt haben“, sagte der Einzelhandelskaufmann am Mittwoch im Landgericht Hannover. Nun wollten Mamuka K. (45) und Co. nicht wie Hollywood-Star Tom Cruise die Welt retten. Ihr Anliegen war viel banaler. Sie stahlen Mähroboter aus Heimwerker-Märkten; und das in einem Wert von etwa 150.000 Euro.

Zum Prozessauftakt verständigten sich Gericht, Staatsanwalt und Verteidiger auf ein Ergebnis. Ein Geständnis im Sinne der Anklage vorausgesetzt. Mamuka K. darf mit einer Strafe von etwa viereinhalb Jahren rechnen. Beka J. (31) soll mit etwa drei Jahren Haft davon kommen. Und der Dritte im Bunde, Gocha N. (40), mit zweieinhalb Jahren. Ohne Geständnis sei mit deutlich höheren Strafe im Falle eines Schuldnachweises zu rechnen, erklärte Richterin Britta Schlingmann.

Diebe bauten Angel, um 66 Mähroboter zu stehlen

Am 19. Juli 2020 wurden die drei Angeklagten auf frischer Tat in Langenhagen festgenommen. Zuvor sollen sie an Beutezügen in Wunstorf (7. November 2019), Isernhagen (10. November 2019 und 29. April 2020) und Hannover (20. Februar 2020) beteiligt gewesen sein. Weitere vier Taten wurden außerhalb der Region Hannover verübt.

Besonders war der Einbruch in einen Wolfsburger Baumarkt in der Nacht auf den 4. Mai. Dort bastelten die Täter mit zwei Metallleisten, einem Besenstiel und einer Stahlhacke eine fünf Meter lange Angel. Damit angelten sie vom Dach des Baumarkts 66 Mähroboter aus den Regalen. Schaden: mehr als 43.000 Euro. So etwas nennt man wohl im Trüben fischen.

Richterin spricht vom „professionellen Vorgehen“ der Täter

Die Methode der Einbrecherbande war stets dieselbe: Sie überwanden die Zäune, kletterten aufs Dach, lösten die Dichtung aus einem Fenster und hoben sorgsam das Fenster heraus. Die Polizei geht davon aus, dass die Angeklagten mit weiteren unbekannten Tätern agierten. Deshalb ist schwerer Bandendiebstahl angeklagt.

Richterin Schlingmann zählte die entscheidende Dinge für ein Urteil auf: „Da ist der erhebliche Schaden und das professionelle Vorgehen.“ Und die Angeklagten seien gerichtsbekannt. Zwei stehen unter laufender Bewährung, ein Dritter hat bereits in Haft gesessen. Am nächsten Prozesstag wollen die Angeklagten ein Geständnis ablegen – im Sinne der Anklage.

Von Thomas Nagel