Diebe haben bei einem Einbruch in ein Materiallager der Deutschen Bahn in der Hagenstraße (Mitte) Material im Wert von rund 15.000 Euro mitgehen lassen. Die Bundespolizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Entdeckt wurde der Einbruch durch Bahnmitarbeiter am 19. Juli. Da das Lager jedoch nur im Bedarfsfall aufgesucht wird, können die Täter bereits sehr viel früher zugeschlagen haben – zwischen dem 8. und dem 19. Juli. Allerdings vermuten die Ermittler, dass der Einbruch wahrscheinlich im Zeitraum zwischen dem 17. und dem 19. Juli erfolgte, da sich die Täter am Wochenende am ehesten ungestört gefühlt haben dürften.

Beute wiegt 300 Kilogramm

Bei der Beute handelt es sich vorwiegend um 450 neue sogenannte Preß-Abzweig- beziehungsweise Einspeisklemmen aus Kupfer. Wegen des Gewichts von rund 300 Kilogramm vermuten die Fahnder auch, dass die Täter entweder mit einem größeren Fahrzeug angerückt waren, oder mehrmals mit einem kleineren.

Daher erhoffen sie sich Hinweise aus der Bevölkerung, insbesondere von den Anliegern, die ungewöhnliche Fahrzeugbewegungen oder auch auffällige Personen im Bereich der Hagenstraße bemerkt haben könnten. Möglicherweise versuchen die Gauner auch, ihre Beute in Hannover oder der Umgebung zu verkaufen. Auch dadurch könnten sich Zeugenhinweise ergeben.

Wer kann Hinweise geben?

Die Bundespolizei fragt: Wer hat diesen Vorfall beobachtet und kann Angaben zu den Tatverdächtigen oder auffälligen Kraftfahrzeugen machen? Wer kann Hinweise auf den Verbleib des Stehlgutes geben? Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Hannover unter der Telefonnummer 0511/30 36 50, der Servicenummer 0800/6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Von Andreas Krasselt