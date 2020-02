Stöcken: Diebe klauen drei Autos in einer Nacht

Hannover

In Stöcken haben Unbekannte in der Nacht zu Freitag drei Autos geklaut: zwei VW Tiguan und einen Seat Alhambra. Die Polizei beziffert den Schaden auf insgesamt rund 35.000 Euro.

Die Besitzer der drei Wagen verständigten am Morgen die Polizei, nachdem sie den Diebstahl bemerkt hatten. Zum Tatzeitpunkt waren die beiden VW an der Straße Hohensteinweg und der Obentrautstraße abgestellt, der Seat parkte an der Sollingstraße.

Auffällig: Die drei Fahrzeuge sind jeweils weiß lackiert. Tatzeit der Diebstähle ist zwischen Donnerstag, 23 Uhr, und Freitag 6.15 Uhr. Ein Tiguan trägt eine blaue Aufschrift.

Die Ermittlungsgruppe Kfz der Polizei bittet um Hinweise und fragt mögliche Zeugen konkret: „Wer hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verdächtige Beobachtungen im Stadtteil Stöcken gemacht?“

Kontaktaufnahme über den Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 05 11/109 55 55.

Von bm