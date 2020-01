Hannover: Diebe klauen 3800 Flaschen Wasser

Hannover/Hämelerwald

Diese Diebe müssen ordentlich Durst gehabt haben: In Hämelerwald ( Lehrte) haben Unbekannte etwa 3800 Flaschen Trinkwasser geklaut. Nach Angaben einer Sprecherin des Polizeikommissariats Lehrte hatten die Ganoven das Diebesgut aus einem Lkw-Auflieger entwendet, der am Straßenrand geparkt war.

Wie die Ermittler am Sonntag mittelten, war der Diebstahl bereits in der Nacht von Donnerstag (22 Uhr) auf Freitag (4.30 Uhr) über die Bühne gegangen. Bei der Beute handelt es sich um befüllte 0,5-Liter-PET-Flaschen, die in Plastikfolie auf sechs Euro-Paletten verstaut waren.

Täter hatten offenbar größeres Fahrzeug

Die Täter hatten relativ einfaches Spiel, an die Beute zu kommen: Weil der Auflieger an der Siemensstraße in Hämelerwald nicht verschlossen war, mussten sie die Türen nur entriegeln. Wie die Diebe die Flaschen mit rund 1900 Liter Wasser abtransportierten, ist aber ein Rätsel.

Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe die Beute in ein größeres Fahrzeug verladen haben. Der Schaden wird mit etwa 1500 Euro angegeben.

Wer kann Hinweise geben?

Wer zur Tatzeit rund um die Siemensstraße in Hämelerwald verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf ein Fahrzeug geben kann, das mit dem Wasserdiebstahl in Verbindung stehen könnte, sollte sich im Polizeikommissariat Lehrte unter Telefon 0 51 32/82 71 15 melden.

Von Britta Mahrholz