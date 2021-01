Hannover: Diebe erbeuten Schmuck im Wert von 60.000 Euro

Hannover

Corona hat durchaus positive Auswirkungen: weniger Einbrüche, weniger Diebstähle, weniger Schwarzfahrten. Doch mutmaßliche Delinquenten versuchen, die Pandemie dennoch für ihre Zwecke zu nutzen. Zum Beispiel erklären sie, dass sie unter Erkältungssymptomen leiden. So können sie nicht zum Prozess erscheinen, sondern müssen sich einem Covid-19-Test unterziehen.

So geschehen jetzt bei Amtsrichter Burkard Littger. Eigentlich sollten sich Vanessa J. (24), Monika J. (25) und Christian J. (22) wegen Diebstahls verantworten. Sie sollen im Februar 2020 bei einer Seniorin (78) Schmuck im Wert von 60.000 Euro gestohlen haben.

Ärztliches Attest, sonst folgt ein Haftbefehl

Richter Littger ging pragmatisch mit der Situation der fehlenden Angeklagten um. Gegen Christian J. beantragte er einen Strafbefehl; die Geldstrafe soll bei 3000 Euro (200 Tagessätze) liegen. Dies war gegen die beiden Frauen wegen ihrer Vorstrafen nicht möglich. Sollten sie kein ärztliches Attest vorlegen, werde er einen Haftbefehl beantragen, meinte der Richter.

Die Täter waren geschickt vorgegangen. Eine Mittäterin (sie ist in Göttingen vor dem Jugendgericht angeklagt) klingelte bei der Seniorin in der List. Sie sei von einer caritativen kirchlichen Einrichtung und sammle Spenden. Im Verlaufe des Gesprächs brachte die Täterin die ältere Dame dazu, ihre Wohnung zu verlassen. Dummerweise hat die 78-Jährige ihre Wohnungstür offen stehen lassen.

Diese Gelegenheit sollen die Angeklagten genutzt haben. Ein Nachbar, ein Polizeibeamter, bemerkte den Diebstahl. Er verfolgte die Täter und telefonierte seine Kollegen herbei. So konnten die Angeklagten festgenommen und die Beute in einem Einkaufskorb sichergestellt werden. Eine Mittäterin konnte allerdings entkommen. Bei den Angeklagten handelt es sich um Familienangehörige, die in Göttingen unter einer Adresse gemeldet sind.

Von Thomas Nagel