Hannover

In der Bibel steht geschrieben: „Wenn du in den Weinberg eines Andern kommst, darfst du so viel Trauben essen, wie du magst, bis du satt bist, nur darfst du nichts in ein Gefäß tun.“ Laut der Heiligen Schrift ist diese Form des Mundraubs nicht strafbar.

Nun kennt das Strafgesetzbuch seit 1975 keinen Mundraub mehr. Die Straftat wird unter Diebstahl oder Unterschlagung subsumiert. Und was Stefan M. getan hat, dürfte nicht mal im biblischen Sinne ein straffreier Mundraub gewesen sein. Am Montag saß der 36-Jährige bei Amtsrichterin Monika Pinski auf der Anklagebank.

Laut Anklage Brot im Wert von 5568 Euro gestohlen

Laut Anklage hat er in 144 Fällen in der Laatzener Filiale einer Systemgastronomie pro Woche mindestens 20 Brote ausgebucht. In Wahrheit habe er die Waren dann aber weiter verkauft. Auf diese Weise soll er dann 5568 Euro eingenommen haben. Der Diebstahl zog sich über 48 Wochen in den Jahren 2019 und 2020 hin.

„Der Angeklagte war grundsätzlich geständig“, erklärte Gerichtssprecher Koray Freudenberg. Sein Motiv seien offene Rechnungen, also Geldnot, gewesen. Außerdem hätten „alle Kollegen das so gemacht“, sprich Waren auf eigene Rechnungen verkauft. Der Angeklagte brachte eine Vorstrafe wegen Betrugs mit.

Angeklagter wird zu 200 Tagessätzen verurteilt

Weil sich der Stefan M. nicht mehr an jede einzelne Tat erinnern konnte, gewährte ihm das Gericht Rabatt. So wurde er in 72 Fällen des Diebstahls verurteilt. Der Mann bekam eine Geldstrafe von 8000 Euro (200 Tagessätze) aufgebrummt.

Dafür hätte er eine ganze Menge Brote legal kaufen können. Zumal er jetzt auch noch den Schaden in Höhe von 2500 Euro bezahlen muss. Die Geldnot des Angeklagten dürfte sich nicht verringert haben. Und wenn Stefan M. die Strafe nicht bezahlen kann oder will, wird er ins Gefängnis einfahren – bei Wasser und Brot.

Von Thomas Nagel