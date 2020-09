Hannover

Kurioser Zwischenfall: Ein 40 Jahre alter Mann ist am Montag in Höhe der Haltestelle Fenskestraße beim Überqueren der Schulenburger Landstraße von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. Kurz vorher soll er etwas aus einem nahe gelegenen Supermarkt gestohlen haben, teilte die Polizei mit. Der 40-Jährige kam in ein Krankenhaus.

Dieb flieht über die Straße und übersieht nahendes Auto

Der Unfall hatte sich gegen 15.25 Uhr ereignet. Auf Höhe der Haltestelle Fenskestraße war der Fußgänger mit einem VW-Geländewagen eines 76-jährigen Mannes zusammengeprallt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte der 40-Jährige kurz vorher einen Ladendienstahl begangen. Im Supermarkt war Alarm ausgelöst worden, ein Ladendetektiv hatte die Verfolgung aufgenommen, den Flüchtenden aber aus den Augen verloren.

Der mutmaßliche Täter lief auf dem Fußweg der Schulenburger Landstraße stadteinwärts, auf seiner Flucht überquerte er dann nach etwa 300 Metern die Schulenburger Landstraße in Höhe der Stadtbahnhaltestelle Fenskestraße, so die Polizei weiter. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Geländefahrzeug des 76-Jährigen. Der VW-Fahrer blieb unverletzt. Das Polizeikommissariat Nordstadt ermittelt gegen den 40-Jährigen nun wegen Ladendiebstahls.

Von Andreas Voigt