Von der Polizeiwache direkt zum zweiten Diebstahl

Hannover

Unverbesserlich: Ein 26 Jahre alter Syrer ist kurz nach Verlassen der Polizeiwache wegen Aufnahme einer Anzeige erneut straffällig geworden, teilte die Bundesbahnpolizei am Montag mit. Der polizeibekannte Mann war am Sonntag im Intercity Express (IC) aus Hamburg Richtung Hannover unterwegs. Als ein Heranwachsender (19) aus Lübeck zur Toilette ging, ließ er sein Handy und den Rucksack am Sitzplatz liegen, so die Bahnpolizei weiter. Der Syrer griff dann zu und stahl das Telefon und den Personalausweis des Lübeckers.

Ein Zeuge hatte den Diebstahl jedoch beobachtet, gemeinsam mit dem Zugbegleiter hielt der Geschädigte den Syrer fest und verständigte die Bundespolizei. Das Handy gab der Beschuldigte freiwillig heraus, den Ausweis fanden die Polizisten bei der Durchsuchung auf der Wache. Weiteres Vergehen: Der Syrer hatte keinen Fahrschein.

Wache verlassen – und wieder stiehlt 26-Jähriger

Wenige Minuten später, nachdem der Mann die Wache in Hannover verlassen hatte, wurden die Bundesbahnpolizisten erneut alarmiert: Der Syrer war beim Ladendiebstahl im Hauptbahnhof erwischt worden. Die Beamten nahmen den 26-Jährigen dann wieder mit zur Wache. Insgesamt fertigten sie dann zwei Anzeigen wegen Diebstahls an und eine Anzeige wegen Leistungserschleichung. Danach durfte der Mann die Wache verlassen –und tauchte bislang nicht wieder auf.

Von Andreas Voigt