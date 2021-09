Hannover: Die schwierige Suche nach Bomben-Blindgängern

Hannover

Viermal mussten einige Misburger bereits in diesem Jahr ihre Wohnungen wegen einer Bombenräumung verlassen. Das sorgte für Diskussionen in der Politik. Die CDU hält die ständigen Evakuierungen für eine „absolute Zumutung“ und forderte ein systematischeres Vorgehen. Auch die anderen Parteien setzen sich dafür ein, Entschärfungen möglichst bürgerfreundlich zu organisieren. Aus Sicht der Feuerwehr Hannover ist das jedoch nicht so einfach. „Im Vordergrund aller Arbeiten im Zusammenhang mit Kampfmitteln steht die Sicherheit“, betont Sprecher Michael Hintz.

Um die Zahl der Evakuierungen in Misburg nicht ausufern zu lassen, hat die Feuerwehr bei der Räumung im Juli nicht nur direkt die Baustelle untersuchen, sondern weitere durch Luftbildaufnahmen bekannte Verdachtspunkte in der näheren Umgebung technisch sondieren lassen. Dadurch konnten in einem Rutsch gleich fünf Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich gemacht werden. Allein auf zwei Großbaustellen im Bezirk seien in den vergangenen Monaten rund 100.000 Quadratmeter Fläche auf Kampfmittel untersucht worden.

Land stellte systematische Suche nach Bomben 2012 ein

Dass nun jedoch auf derselben Baustelle, auf der die Firma Hagedorn einen Wertstoffhof errichtet, nach Juli erneut eine Entschärfung notwendig wurde, begründet die Feuerwehr mit „komplexen Baustellenabläufen“, die eine Bearbeitung „nur in Teilabschnitten“ möglich gemacht hätten.

Anlass für Bombenentschärfungen und damit verbundene Evakuierungen der Bevölkerung können sowohl systematische Auswertungen als auch Funde auf Baustellen sein. Dass die systematische Suche nach Bomben überhaupt noch in Hannover durchgeführt wird, geht auf einen ausdrücklichen Beschluss des Rates aus dem Jahr 2017 zurück. Das Land hatte diese bereits 2012 aus Kostengründen eingestellt. Hannovers Politik hielt das jedoch für ein unkalkulierbares Risiko und stimmte für die Fortsetzung der Suche auf eigene Kosten.

Um die Belastung für die Bevölkerung in Grenzen zu halten, soll es pro Jahr maximal vier geplante Räumungen mit Evakuierungen geben. Dabei sollen jeweils größere Areale untersucht und gleich mehrere Bomben entschärft werden, wenn sich Verdachtspunkte erhärten sollten. Zudem sollen nicht immer dieselben Stadtteile davon betroffen sein.

Blindgänger auf Baustellen machen Probleme

Problematischer sind die unvorhergesehen Funde bei konkreten Bauprojekten, so wie zuletzt mehrfach in Misburg. Die Investoren sind gesetzlich dazu verpflichtet, im Vorfeld von geplanten Baumaßnahmen von privaten Kampfmittelexperten die Baufelder untersuchen zu lassen, sofern es entweder konkrete Verdachtspunkte auf Luftbildern gibt – oder aber Hinweise auf Bombardierungen. Das trifft auf fast ganz Hannover zu. Denn die Alliierten flogen im Zweiten Weltkrieg 129 Angriffe auf die Stadt und luden dabei mehr als 23.000 Tonnen Bomben ab. Die Feuerwehr schätzt den Anteil der Blindgänger auf rund zehn Prozent.

Schwer getroffen wurde vor allem das industriell geprägte Misburg. Deshalb ist es auch keine Überraschung, dass dort besonders viele Blindgänger gefunden werden und die Bevölkerung immer wieder raus aus ihren Wohnungen muss. Die Politik rechnet sogar damit, dass das noch zunehmen wird, wenn erst einmal die früheren Flächen der Raffinerie Deurag-Nerag zum Wohn- und Gewerbegebiet entwickelt werden.

Laut Feuerwehrsprecher Hintz liegen „einzelne Luftbildauswertungen für den Bereich vor. Diese weisen eine starke, flächendeckende Bombardierung aus“. Im Rahmen möglicher bauvorbereitender Maßnahmen seien dort „intensive technische Sondierungen sowie Räumungen erforderlich“. Viele Blindgänger sind auf Luftbildern auch gar nicht zu erkennen, sondern können erst entdeckt werden, wenn Flächen mit Sonden untersucht werden.

