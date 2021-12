Hannover

Die Anzahl der Straßenbäume in Hannover hat kontinuierlich zugenommen, seit 1990 um mehr als 14.500 auf im Dezember vergangenen Jahres 47.011 Exemplare. Doch der Stress für die Bäume durch die Folgen des Klimawandels oder durch Baumaßnahmen ist erheblich. „Aufgrund der vielfältigen Belastungen an Stadtstandorten werden Straßenbäume nicht mehr wirklich alt“, heißt es im neuen Jahresbericht zum Zustand der Straßenbäume 2019/2020, der am Montag im Umweltausschuss des Rats vorgestellt wurde.

„Fast die Hälfte ist jünger als 37 Jahre“, so Manuel Kornmeyer, Bereichsleiter der städtischen Grünflächenpflege. „Nur ein Zehntel stammt noch aus der Vorkriegszeit.“ Aber: Der Bestand werde vielfältiger und damit auch robuster. Immerhin sind laut Bericht dennoch mehr als neun Prozent der Bäume schätzungsweise älter als 75 Jahre. 2394 Straßenbäume sind vermutlich sogar älter als 100 Jahre, was sich allerdings nur anhand ihres Stammumfangs schätzen lässt.

Standortsuche problematischer Dauerbrenner

Im Laufe der Jahre 2019 und 2020 mussten 920 Straßenbäume gefällt werden. 735 konnten am gleichen Standort nachgepflanzt werden, für 141 mussten alternative Standorte gefunden werden. Bei 44 Bäumen ist über die Nachpflanzung noch nicht entscheiden worden. „Die Standortsuche ist ein problematischer Dauerbrenner“, räumte Umwelt-Fachbereichsleiter Ulrich Prote ein. Insgesamt wurden in den beiden Jahren 1232 neu gepflanzte Bäume im Kataster erfasst. Die Gesamtzahl ist noch etwas höher, da einige Anpflanzungen erst nachgetragen werden. „Grundsätzlich pflanzen wir immer mehr als gefällt werden müssen“, erklärte Kornmeyer.

Mehr als 86 Prozent der Bäume sind verhältnismäßig gesund, weisen noch keine schwerwiegenden Schäden auf. Dennoch ist der Anteil vitaler oder noch befriedigend vitaler Bäume seit 2018 kontinuierlich um 0,4 und 0,6 Prozentpunkte leicht zurückgegangen. Zum Stichtag 31. Dezember 2020 gab es noch 23.402 voll vitale Bäume (49,8 Prozent) und 17.103 Exemplare (36,4 Prozent) in der noch befriedigenden Kategorie. Der Anteil nur noch eingeschränkt vitaler Bäume stieg entsprechend um 0,5 Prozentpunkte auf 5067. Woraus sich eine schleichende Verschlechterung ableiten lässt. Probleme sind unter anderem Pilzbefall und Fäule an Wurzel, Stamm oder Krone. 3160 Straßenbäume waren oder sind von diesen Problemen betroffen, 144 mussten deswegen gefällt werden.

Kontrolle einmal jährlich, bei Bedarf öfter

Straßenbäume ohne besondere Schäden werden einmal jährlich kontrolliert, abwechselnd im belaubten und unbelaubten Zustand. Geschädigte oder gefährdete Exemplare je nach Bedarf häufiger. Fast 2200 Straßenbäume wurden im vergangenen Jahr zwischen Mai bis September regelmäßig bewässert, auch mithilfe externer Firmen. In den kommenden Jahren will die Verwaltung eine Sensortechnik testen, mit der Wassermangel früher erkannt werden kann.

Linde (12.347 Bäume) und Eiche (9783) sind noch immer die Hauptarten im Straßenbild und führen auch bei den Neuanpflanzungen (Linden: 220, Eichen: 163). „Der Ahorn macht zunehmend Probleme“, räumte Kornmeyer ein. Er ist dennoch mit 6245 Exemplaren noch der dritthäufigste Straßenbaum in Hannover.

Mit 4756 Exemplaren sind jedoch die „Sonstigen Arten“ stark im Kommen. Ihr Anteil hat sich seit 1995 fast verdoppelt – auf nun 10,1 Prozent. Als Strategie gegen die Folgen des Klimawandels hat die Stadt an belasteten Standorten verstärkt auf Gehölze aus trockenen und heißen Herkunftsländern gesetzt. So wurden unter anderem Exoten wie die Zerreichen, Gleditschien, Gingko-Bäume, Japanische Schnurbäume, Amberbäume, Hopfenbuchen und Blaseneschen gepflanzt.

Von Andreas Krasselt