Hannover: Die gelbe Tonne verdrängt den Sack

Für viele Menschen ist die Sacklawine vor den Haustüren in Hannover nervig. Vor allem, wenn die gelben Säcke mit dem Verpackungsmüll beim Befüllen auch noch reißen. In umweltpolitischer Hinsicht ist dieses System auch problematisch; Stichwort Plastikmüll.

Spätestens zu Jahresbeginn 2023 ist damit Schluss. Dann werden gelbe Tonnen für den Verpackungsmüll vor der Tür stehen. In den Größen 120, 240, 660 Liter sowie 1,1 Kubikmeter. Regionspolitiker Jan Dingeldey ( CDU) erklärt: „Wir müssen jetzt das Problem angehen, dass es vor vielen Häusern kaum noch Platz für eine weitere Tonne gibt.“ Die CDU in der Regionsversammlung hätte am liebsten ein Wahlmodell „Sack oder Tonne“ wie im Umland beim Restmüll eingeführt.

DSD lehnt wöchentliche Abholung ab

Aber da macht das Duale System Deutschland ( DSD) nicht mit. Ein Mischsystem sei zu unwirtschaftlich, heißt es. Entweder Sack oder Tonne. Genauso verhält es sich mit der Abholung der Säcke mit den Leichtverpackungen (LVP). Ein wöchentlicher Rhythmus sei nicht praktikabel, geht aus einer Vorlage für den Abfallwirtschaftsausschuss hervor.

Vor allem die SPD hat damit Probleme. Derzeit wird der Kunststoff-Müll in Teilen von Linden, der List, der Oststadt und der Südstadt wöchentlich abgeholt. Damit wird es 2023 vorbei sein. „Die SPD hat Angst, dass ihr das Thema um die Ohren fliegt“, heißt es aus CDU-Kreisen.

Im Umland bleibt bis 2025 alles beim Alten

Wolfgang Toboldt ( SPD) zog das Thema am Donnerstag im Abfallwirtschaftsausschuss in die Fraktion zurück. Aus SPD-Sicht bestehe keine Eile für das Thema, ursprünglich sollte es erst im November beschlossen werden, sagte er der NP. An seinen Nachfragen wird aber deutlich, dass der veränderte Abfuhrrhythmus seiner Fraktion Probleme bereitet. Politisch ist die Einführung der Tonne bei einer großen Mehrheit der Regionsversammlung unumstritten.

Auch für die Umlandbewohner könnte sich etwas ändern. Bis 2025 wird ihr Verpackungsmüll noch in 50-Liter-Säcken abgeholt – wöchentlich. Aber sollte die Tonne kommen, werden daraus zwei Wochen.

So oder so: Der Sack kommt alle zwei Wochen in die Tonne. Das geht auf einen Kompromiss zwischen DSD und des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Region Hannover zurück. „Der wöchentliche Abfuhrrhythmus wird für die LVP nicht haltbar sein“, heißt es in der Vorlage für die Umweltpolitiker. Im Gegenzug werde DSD auf eine Klage wegen der Sondergrößen bei den gelben Tonnen verzichten. Die Tonnen 120 und 660 Liter gelten in verwaltungsrechtlicher Hinsicht als problematisch.

Warum dauert es so lange, bis die Tonne kommt? Der Auftrag für die Tonnen müsse europaweit ausgeschrieben werden, so eine Sprecherin der Abfallwirtschaft Region Hannover. Und eine Entsorgungsfirma brauche etwa ein Jahr, um das Projekt vorzubereiten.

