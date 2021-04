Hannover

Es sind die vielen kleinen Schikanen, die den Reiz einer gepflegten Partie Minigolf ausmachen. Ein ganz großes Hindernis hat jetzt das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Lüneburg für die Anlagenbetreiber aus dem Weg geräumt, indem es die coronabedingte Schließung der Plätze gekippt hat. Auch auf Hannovers Bahnen kann ab sofort gespielt werden. „Freude und Erleichterung sind riesengroß“, sagt René Golinski, Betreiber der Minigolf-Anlage im Georgengarten, wo ab Samstag wieder der Ball rollt.

Das OVG folgte in seinem Urteil der Argumentation einer Klägerin aus Bad Zwischenahn, dass Minigolf ausschließlich im Freien gespielt werde und die Teilnehmer den Mindestabstand von 1,50 Metern untereinander ohne weiteres einhalten könnten. Auch für Golinski war es eine erlösende Nachricht. Sofort machte er sich daran, seine inmitten der Kleingärten in der Steintormasch gelegene Anlage aus dem gefühlt endlosen Winterschlaf zu holen. „Seit November hatten wir geschlossen und seit dem auch keine Einnahmen. Das war schon eine lange Leidenszeit“, sagt der Betreiber. Die Zwangspause hat er für umfangreiche Umbauarbeiten genutzt. Entstanden ist ein Neubau mit Toiletten, einem Gastraum, der coronabedingt noch nicht genutzt werden darf, Küche und Verkaufstresen. „Jetzt sind wir einfach nur glücklich, dass es wieder losgeht und wieder Leben auf der Anlage einkehrt“,betont Golinski. „Die Besucher haben uns gefehlt, vor allem die Kinder.“

Kleine Gruppen und Hygieneregeln

Trotz gerichtlicher Erlaubnis - ohne Regeln geht in Zeiten der Pandemie natürlich nichts. Besucher werden durch separate Ein- und Ausgänge getrennt, Schläger und Bälle vor der ersten Bahn aus- und an der letzten Bahn wieder abgegeben. Zwischendurch wird alles desinfiziert. Masken dürfen erst unmittelbar an den Bahnen abgesetzt werden. Damit Spieler die Abstände zu anderen Gruppen jederzeit einhalten, muss die Reihenfolge der Bahnen eingehalten werden.

„Es dürfen also keine Bahnen übersprungen werden“, erklärt Golinski. Zudem sollte eine Gruppe aus maximal drei Spielern bestehen. „Es geht darum, dass die Besucher nicht zu lange an einer Bahn spielen und sich wartende Gruppen dahinter stauen. Eine vierköpfige Familie würden wir daher in zwei Zweierteams aufteilen“, so der Betreiber. Getränke und abgepacktes Eis werden erst vor dem Verlassen der Anlage verkauft, damit sich der Aufenthalt auf das Spielen beschränkt und das Gelände nicht zu voll wird.

Auch die Betreiberin der Minigolf-Anlage in der Eilenriede ist froh, dass es wieder losgeht. Auch sie will am Samstag wieder öffnen, sofern das Wetter halbwegs mitspielt. „Mindestens zehn Grad warm sollte aber schon sein. Darunter ist es den meisten Leuten noch zu kalt“, sagt sie.

Bahnen-Golf-Club öffnen noch nicht

Vorsichtig bleibt hingegen der 1. Bahnen-Golf-Club Hannover auf seiner Anlage am Ossietzkyring in Mühlenberg. Auf den Beschluss des OVG allein will man sich hier nicht verlassen - auch im Hinblick auf die Auswirkungen der Bundes-Notbremse, durch die sich die rechtliche Lage nun wieder ändern könnte. Sicherheitshalber hat der Verein bei der Region angefragt, ob und wie der Gästebetrieb jetzt wieder erlaubt ist. „Solange wir keine Antwort haben, werden wir nicht öffnen“, erklärt Vorstandsmitglied Ulf-Michael Wolff. Das Risiko, dass beim kleinsten Fehler die Vereinsanlage auch für den eingeschränkt erlaubten Trainingsbetrieb geschlossen wird, wolle man nicht eingehen.

Von André Pichiri