HANNOVER

Pünktlichkeit, Sauberkeit, Sicherheit: Mit diesen Punkten versuchen die hannoverschen Verkehrsbetriebe Üstra seit jeher bei den Kunden zu punkten. Mit Erfolg, denn seit Jahren steigen die Fahrgastzahlen. Für die Fraktion „Die Hannoveraner“ gehört zum Wohlfühlen aber auch ein angenehmes Raumklima in den U-Bahnzügen. Im zuständigen Verkehrsausschuss der Region hat die Fraktion am Dienstag den Vorstoß unternommen, in den Sommermonaten unliebsame Gerüche in überfüllten Waggons mit erfrischenden Düften zu bekämpfen. Als Vorbild dient die Stadt Wien.

Duftnoten, wo Klimaanlagen fehlen oder nicht funktionieren

„Wir haben das Problem, dass bei stetig steigendem Fahrgastaufkommen in den Bahnen und bei nicht vorhandener oder nicht effizienter Klimatisierung in den meisten Linien bei gleichzeitig steigenden Temperaturen im Sommer manche Fahrgäste nicht gut riechen“, sagte Marina Sosseh. Dies sei dem Wohlbefinden der übrigen Fahrgäste nicht zuträglich. Das Wiener Modell solle deshalb in den hannoverschen Straßenbahnen getestet werden. „Ich habe selber in Wien in einem dieser parfumierten Waggons gesessen, der Duft ist dezent.“

In Wien gab es die Schnupperfahrt in vier verschiedenen Noten

In der österreichischen Bundeshauptstadt hatte die zuständige Stadträtin die Idee der duftenden U-Bahn – und ließ im vergangenen Monat einen Versuch starten, Motto: „Schnupperfahrt – in dieser U-Bahn begleitet Dich im Juli ein angenehmer Duft“. So hieß der Slogan in Wien, der örtliche Verkehrsbetrieb ließ ab Anfang Juli probeweise in ausgewählten U-Bahn-Waggons der Linien 1 und 6 Parfüm in vier Duftnoten versprühen: „Relax“, „Energize“, „Fresh White Tea“ und „Happy Enjoy“. Je nach Duft sollten sie Innere Ruhe und Entspannung, erfrischend und belebend wirken und so positive Stimmung unter den Fahrgästen verbreiten. Die parfümierten Waggons waren außen mit Blumenmuster-Folien versehen.

37.000 Wiener stimmen ab –und lassen Duftprojekt scheitern

Begleitend zum Duftversuch startete der Wiener Verkehrsbetrieb eine Online-Befragung, an der immerhin 37.000 Personen teilnahmen. Lange gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen, am Ende aber scheiterte der Versuch. U-Bahnfahrer hatten unter anderem kritisiert, der Duft sei eine Zumutung für geruchsempfindliche Personen, und es kamen Zweifel auf, ob die Parfüms gesundheitlich unbedenklich sind. 5000 Euro hatte der gescheiterte Versuch gekostet.

Parfümidee muss sich in Hannover ohne Versuch verduften

In den Genuss der duftenden U-Bahn wird der Üstra-Fahrgast in Hannover allerdings nicht kommen, der Antrag der Hannoveraner wurde im Verkehrsausschuss einstimmig abgeschmettert, die Parfümidee muss sich ohne Praxistest verduften. „Ich nehme die Ausdünstungen der Fahrgäste auch wahr“, sagte Petra Rudszuck ( SPD). Allerdings seien duftende Waggons ein betriebliches Thema der Üstra, kein politisches. Michael Fleischmann (Linke) sagte, man werde wohl kaum einen Duft finden, der allen Fahrgästen gefalle. Und: „Ich persönlich atme lieber den Duft des Pommes essenden Nachbarn neben mir ein als den Duft von Parfüm, der womöglich krebserregend ist, weil er Schadstoffe enthält.“

Von Andreas Voigt