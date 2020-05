Hannovers Verkehrslenkung wird digital

HANNOVER

Bei der Lenkung großer Verkehrkehrsströme setzt die Region Hannover auf ein neues Managementsystem. Das nennt sich „Harri-LED“ – programmierbare Anzeigetafeln mit LED-Technik. Die Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) liefert für diese Anzeigetafeln künftig die Informationen zum aktuellen Geschehen auf der Straße. So erfährt der Autofahrer etwa - bevor er nach Hannover hineinfährt – wie dicht befahren einzelne Hauptverkehrsstraßen sind. Sinn ergibt so etwas zum Beispiel bei Großveranstaltungen in Hannover – wenn die nach der Corona-Pandemie wieder erlaubt sind.

Die gute Nachricht, die Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz jetzt verkündet hatte: Das Bundesverkehrsministerium fördert „Harri-LED“ mit 546.000 Euro bei einem Gesamtvolumen von knapp 1,1 Millionen Euro, also mit 50 Prozent. „Bis Ende 2021 sollen an bis zu zehn Standorten rund um Hannover – in der Regel an Kreuzungen und insbesondere auf den Schnellwegen – frei programmierbare Anzeigetafeln in LED-Technik aufgestellt werden“, so Franz.

Autofahrer auf Park-and-Ride-Anlagen lenken

Mit den Informationen durch die Verkehrsmanagementzentrale sollen bei Engpässen oder Störungen auf Hannovers Hauptverkehrsstraßen die Autofahrer schon auf den Zufahrtswegen über Alternativrouten informiert und idealerweise zu Park-and-Ride-Plätzen (P+R) geleitet werden. Insbesondere bei Großveranstaltungen sollen Autos aus dem hannoverschen Stadtgebiet herausgehalten und stattdessen gezielt auf diese Park-and-Ride-Plätze mit freien Kapazitäten gelenkt werden. Neu ist, dass Autofahrer dann auch Infos bekommen, wann und wie sie mit Bus und Bahn in die City weiterfahren können. Was durchaus Sinn macht, denn in der Regel gelten Eintrittskarten für Fußballspiele oder Konzerte auch als Ticket für den Nahverkehr.

„Harri“ ist Teil des Projektes „ Hannovers regionale Routeninformation“. Dazu gehört etwa auch das ebenfalls vom Bundesverkehrsministerium seit 2018 geförderte „Harri-P+R“: Park-and-Ride-Plätze bekommen Sensoren, die erfassen, wie viele Parkplätze noch frei sind. Damit lässt sich der Verkehr im Bedarfsfall mittels einer App auf Anlagen mit freien Stellflächen umleiten. Harri-LED soll jetzt ergänzend durch die stationären, freiprogrammierbare Anzeigetafeln den Verkehr mit steuern.

Oberstes Ziel: Schadstoffe in Großstädten reduzieren

Über allem steht das Vorhaben, die Schadstoffgrenzwerte in Großstädten zu reduzieren, die in Hannover seit Jahren regelmäßig zu hoch sind. Der Region Hannover ist es dabei gelungen, ihr Projekt „ Digitalisierung von Verkehrssystemen“ im Bundesvorhaben "Sofortprogramm Saubere Luft 2017-2020" zu platzieren, für das insgesamt eine Milliarde Euro für Städte bereitsteht, die die EU-Grenzwerte überschreiten.

Von Andreas Voigt