Hannover

Die Ursache für den Brand im Busdepot der Üstra in Mittelfeld ist noch immer ungeklärt. Die Polizei konnte zumindest Brandstiftung ausschließen. Nun ist die weitere Ursachenforschung Sache der Versicherungen. „Von der Ursache hängt es ab, welche Versicherung für die Schadensregulierung zuständig ist“, so Üstra-Sprecher Udo Iwannek.

Doch erst dann, wenn die Ursache feststeht, kann mit der Instandsetzung des beschädigten Hallenteils begonnen werden. Das kann noch dauern, doch die Zeit drängt. Noch kann die Üstra ihre Busflotte auf dem behelfsmäßig eingerichteten Betriebshof am Messegelände abstellen. „Doch das ist keine Dauerlösung“, betont Iwannek.

Auch, aber nicht nur deswegen will die Üstra schnellstmöglich den Mitarbeiterparkplatz auf dem Betriebsgelände in Mittelfeld für ihre Busse nutzen. Für den dann benötigten neuen Mitarbeiterparkplatz müssen rund zehn als Kleingärten genutzte Parzellen in der unmittelbaren Nachbarschaft weichen. Das sei schon länger geplant, beteuert der Üstra-Sprecher: „Wir benötigen die zusätzlichen Busstellplätze vor allem wegen der Erweiterung der E-Bus-Flotte im Zuge unserer Elektro-Offensive.“

Werden also für umweltfreundliche E-Busse Kleingärten platt gemacht? Iwannek weist das weit von sich. Zudem legt er Wert darauf, dass es sich nicht um Kleingärten handele, sondern um sogenanntes Grabeland. Es seien also Grundstücke, die nach deutschem Bundeskleingartengesetz vertraglich nur mit einjährigen Pflanzen bestellt werden dürften.

Die Grundstücke werden seit Jahrzehnten einzeln als Grabeland verpachtet. Die Pachtverträge laufen jeweils ein Jahr. Als die Üstra das gesamte Gelände Mitte der 70er Jahre erwarb, übernahm sie auch die alten Pachtverträge, die sie nun bereits vor einigen Monaten gekündigt hat.

Ein Pächter will nicht vorzeitig weichen

Regulär wäre das erst zum 31. März 2022 möglich gewesen, doch um das Verfahren zu beschleunigen, hat die Üstra den Pächtern Aufhebungsverträge zum 31. Oktober angeboten. Bis auf einen Betroffenen hätten das mittlerweile alle akzeptiert, so Iwannek. Ein Nachbar berichtet allerdings, die Üstra habe ziemlichen Druck auf die Pächter ausgeübt.

Diese kleinen Gärten wird es allesamt im kommenden Jahr nicht mehr geben. Eine Parzelle bleibt sogar bis Ende März, weil die Üstra nicht bereit war, die von dem Pächter geforderte Ablösesumme für eine frühere Übergabe zu zahlen. Quelle: Christian Behrens

Eine letzte Parzelle steht allerdings erst Ende März zur Verfügung, da die Üstra nicht bereit war, die von dem Pächter geforderte Ablösesumme für eine frühere Übergabe zu zahlen. „Wir müssen die Planungen entsprechend umstellen, aber wir können auf den anderen Flächen schon mit den Arbeiten beginnen.“

Biodiversität erhalten?

Versiegelt würde der neue Parkplatz aber nicht, widerspricht Iwannek entsprechenden Befürchtungen. Der Boden werde mit einem Wabengitter stabilisiert, sodass Regenwasser ungehindert versickern könne, sich aber keine Kuhlen und Pfützen bilden würden. „Wir werden auf den Flächen soviel Biodiversität erhalten, wie möglich. Das ist ein wichtiges Thema für uns“, versichert der Sprecher.

Von Andreas Krasselt