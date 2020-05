Stadt schafft Platz für neue Gewerbeflächen

HANNOVER

Der Stadt Hannover gehen die Gewerbeflächen aus. Wie aus einem von der Verwaltung in Auftrag gegebenen Gutachten der Hamburger Firma Georg Consulting hervorgeht, braucht die Stadt 141 Hektar, um die erwartete Nachfrage bis 2030 abzudecken. Das sind umgerechnet knapp 200 Fußballfelder. Diese Fläche hat sie aber nicht zur Verfügung, deshalb hat sie Leitlinien zur Gewerbeflächenentwicklung herausgegeben. Damit tat sich die Politik bislang aber schwer, eine Verabschiedung im Verwaltungsausschuss wurde im März abgesetzt. Jetzt nehmen sie einen zweiten Anlauf – und passierten mehrheitlich am Mittwoch den Bauausschuss.

Georg Consulting hat für Hannover ein Potenzial von insgesamt 187 Hektar ermittelt – die Nachfrage kann Hannover also befriedigen. In Frage kämen etwa landwirtschaftliche Flächen nördlich des Kronsberg zwischen Mittellandkanal und Südschnellweg. In dem umfangreichen Papier plädiert die Stadt Hannover etwa dafür, das mit Altlasten verseuchte Deurag-Nerag-Gelände in Misburg für neue Ansiedlungen zu entwickeln. Dabei handelt es sich um eine riesige Fläche – allerdings gehört sie nicht der Stadt.

Anzeige

Ehemaligen britischen Baracken werden zuerst entwickelt

Auf einer Prioritätenliste der Stadt stehen auch wesentlich kleinere Gebiete. Etwa das ehemalige britische Militärgelände der Chatham Barracks an der Kugelfangtrift in Vahrenheide (4,5 Hektar), dann die derzeit zu einem kleinen Teil mit einer Obdachlosenunterkunft bebaute Fläche zwischen der Alten Peiner Heerstraße und der Kirchhorster Straße in Lahe (elf Hektar) und eine Erweiterung des Medical Parks am Stadtfelddamm in Groß-Buchholz (5,4 Hektar) – für die müssten aber weitere Kleingärten weichen. Ebenso gibt es noch Potenzial für eine Erweiterung des Gewerbegebietes Schwarze Heide in Stöcken sowie weitere Flächen in Vahrenheide nördlich der Chatham Barracks. Laut der am Mittwoch verabschiedeten Prioritätenliste soll mit den ehemaligen britischen Baracken begonnen werden, dann folgen die elf Hektar An der Peiner Heerstraße.

Weitere NP+ Artikel

Lesen Sie auch

Von Andreas Voigt