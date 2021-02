Hannover

Der Wintereinbruch lässt auch am Dienstag keinen Präsenzunterricht in Stadt und Umland zu. In den Klassen 1 bis 13 an den allgemeinbildenden Schulen fällt der Unterricht witterungsbedingt aus, teilte die Stadt Hannover mit. Grund ist, dass die Beförderung der Schüler und Schülerinnen nicht sichergestellt werden kann. Das hatte die Üstra kurz zuvor entschieden.

Der Distanzunterricht (Corona-bedingtes Homeschooling) ist davon nicht betroffen und findet statt. Kinder, die trotz des Unterrichtsausfalls in die Schule kommen, werden dort betreut.

Auch die Region gab bekannt, dass der Unterricht an den allgemeinbildenden Schulen und an den berufsbildenden Schulen ausfällt. „Allerdings haben Schulen eine Aufsichtspflicht für den Fall, dass Schülerinnen und Schüler trotz des Präsenzunterrichtsausfalls zur Schule kommen“, schreibt die Region.

