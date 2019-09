Die Konrads feiern Diamantenhochzeit: Mit Wagner ins Eheglück

Hannover

Man sagt, Liebe geht durch den Magen. Bei manchen Paaren geht Liebe durch die Ohren. Oh nein, keine Schlager waren es, zu denen Ingrid und Folker bis zum Morgengrauen tanzten. Den beiden 16-jährigen Teenagern klopften die Herzen bei der „Götterdämmerung“, die Romantik entzündete „Rienzi“ und wenn Tristan in den Armen seiner Isolde sein Leben aushauchte, begann der Gedanke an ein gemeinsames Leben miteinander.

Ein Leben auf Augenhöhe

60 Jahre sind es am 22. September. 60 Jahre miteinander verheiratet, ein Leben auf Augenhöhe und immer (wieder) Wagner im Ohr. „Ich glaube, für eine gute Ehe braucht man auch eine gemeinsame Leidenschaft“, sagt Tochter Birgit Lehmann (59). „Das mit den beiden ist wirklich die große Liebe“, fügt sie hinzu. Und erzählt der NP die Geschichte ihrer Eltern, um diese damit zur Diamanten Hochzeit zu überraschen.

Quelle: privat

Durch Schulhöfe streng getrennt

Kennengelernt haben sich Ingrid Altetiemann und Folker Konrad, beide Jahrgang 1938, in der Schule. Natürlich nicht in der selben Klasse, die Realschule in Osnabrück teilte damals Jungen und Mädchen noch streng nach Geschlecht in eigene Schulen. Und trennte die Teenager durch Schulhöfe, wo aber auch Ingrid und Folker schon „über den Zaun flirteten“. 1954, als Elvis Presley die ersten Mädchenherzen auch in Deutschland brach, besuchten die beiden das Theater am Domhof, um den Operndarbietungen zu lauschen. Auch als einige Jahre später die Beatles Jugendliche in Hamburg, Hannover und Osnabrück außer Rand und Band sowie deren Eltern zum Verzweifeln brachten, blieben sie der Oper – und sich – treu.

Eltern waren gegen die Heirat

Tochter Birgit Lehmann. Quelle: Frank Wilde

22. September 1959: Die Schule war vorbei, die Volljährigkeit mit damals 21 Jahren begann, der gelernte Drogist Folker und seine Ingrid, die eine Lehre als Verkäuferin in einem Fotogeschäft absolvierte, waren sich nahe gekommen. Sehr nahe. Die strengen Eltern des jungen Mannes waren gegen eine Heirat, dennoch traten die beiden vor das Standesamt. Nicht zu früh und nicht zu spät: Im Juni 1960 kam Tochter Birgit zu Welt – in Köln, wo Folker Konrad eine guten Job im Außendienst beim Babybreihersteller Alete hatte. „Das passte ja gut“, erzählt Birgit Lehmann lächelnd. 1966 wurde Sohn Gerald geboren, 1967 zog es die Familie nach Hannover, wo der Familienvater 38 Jahre als Verkaufsleiter im Außendienst für „ Underberg“ arbeitete.

So sieht wahre Liebe aus. Quelle: privat

Was trägt so eine lange Ehezeit? Die Leidenschaft der Klassik ist sicher eines der Gründe – Leidenschaft verbindet. „Die beiden waren in Bayreuth, in der Elbphilharmonie, gehen in möglichst viele Opern und Opern-Live-Übertragungen etwa aus der Met in New York ins Kino, sie gehen jährlich in den Maschpark zu den Opern am Neuen Rathaus, mein Vater arbeitet ehrenamtlich in der Oper“, berichtet Birgit Lehmann.

Mit 81 Jahren „total fit“

Aber jeder hat auch das eigene Leben, „meine Mutter trifft sich regelmäßig mit ihren Freundinnen beim Griechen, sie nennen sich die Ouzo-Schwestern“, freut sich die Tochter über Mamas Aktivitäten. Er fährt täglich Fahrrad und macht Spaziergänge, „ist total fit“. Der 81-Jährige steht früh auf, macht Kaffee, liest die NP und wartet darauf, seine Langschläferin Ingrid mit einem guten Frühstück wecken zu können. Man ergänzt sich einfach: „Für meinen Vater ist das Glas immer voll, meine Mutter sieht manches kritischer. Aber er hat einen unglaublichen Humor und reißt sie immer mit.“

Ingrid Konrad arbeitete im Haushalt und erzog die Kinder, gab 20 Jahre lang „mit viel Freude“ Nachhilfe für Kinder mit Migrationshintergrund an der Egestorffschule, erledigte die Büroarbeit für ihren Mann – „und es war immer eine Beziehung auf Augenhöhe“, weiß die Tochter.

Beide wollen in ihrer eigenen Wohnung in Wettbergen richtig alt werden, „Papa nimmt immer noch die Treppen in den vierten Stock, aber zum Glück gibt es auch einen Aufzug“, erzählt Birgit Lehmann.

Im vergangenen Jahr wurde groß der 80. Geburtstag der beiden gefeiert, zur Diamantenen will man es ruhiger angehen. Warum auch nicht? Man hat ja sich.

Respekt, Achtung, Liebe – ein Dreiklang, der schon 60 Jahre hält.

Von Petra Rückerl