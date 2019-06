Hannover

Wir haben ein paar Tipps für die Freizeit am verlängerten Pfingstwochenende.

Die längste Theke Norddeutschlands

50 Craft-Biere aus der ganzen Welt zu Gast in Hannover – beim Bierfest in der Altstadt können drei Tage mehr als 30 Fassbiersorten an der längsten Theke Norddeutschlands verkostet werden. Dazu wird extra ein überdachter und etwa 50 Meter langer Tresen aufgebaut. Die Brauereien, die rund um die Marktkirche in weißen Pagodenzelten ihre Biere präsentieren, kommen aus aller Welt. Besucher können Freitag ab 17 Uhr und Sonnabend und Sonntag ab 14 Uhr Spezialitäten aus Belgien, England, Frankreich, Finnland, Grönland, USA und mehr probieren. Wie schmeckt wohl Chili-, Kartoffel- oder Delirium-Red-Bier? Das Fest, veranstaltet vom Gig in Linden, ist seit 2013 eine Tradition in Hannover. Neben Bieren gibt es Food-Stände mit Leckereien, außerdem ein buntes Rahmenprogramm mit Live-Musik, Vorträgen, Präsentationen und Verlosungen. www.bierfeste-deutschland.de

150 Aussteller machen Lust auf Garten

Pflanzen, Dekoartikel, Schmuck und Lifestyle: Am Freitag um zwölf Uhr ist feierliche Eröffnung des 20. Gartenfestivals Herrenhausen im Georgengarten. Unter den 150 Ausstellen sind 15, die Hannover-Premiere feiern, aber auch viele bekannte Gesichter. Die Jubiläums-Schau will eine Art „Best of“ der vergangenen Jahre zeigen. Freitag und Sonnabend zahlen Besucher den Jubiläumspreis von neun Euro, Pfingstsonntag und -montag kostet der Eintritt zwölf, ermäßigt neun Euro. Kinder bis 17 Jahre sind frei. www.gartenfestivals.de

Rockhelden von Ufo landen in Hannover

Es ist die wohl letzte Chance, eine Legende live zu erleben: Freitag ab 20 Uhr spielt Ufo im Musikzentrum (Emil-Meyer-Straße 26) – und Frontmann Phil Mogg (Mitte) hat angekündigt, nach 50 Jahren den Job als Sänger an den Nagel zu hängen. Der 71-Jährige ist das einzige Bandmitglied, das seit der Gründung im Jahr 1969 an allen 22 Alben beteiligt war. Wer die Rock-Helden erleben möchte, zahlt 27 Euro für die Eintrittskarte.

3500 Paddler steigen in die Drachenboote

Jubiläum: Beim 25. Drachenbootfestival kämpfen 140 Mannschaften mit mehr als 3500 Paddlern um die Pokale – damit ist es eines der größten Rennen Europas. Profi-Mannschaften aus aller Welt von Hongkong bis Kanada sind dabei, dazu gibt es Funteam-Rennen. Samstag und Sonntag wird von jeweils neun bis 18.30 Uhr gepaddelt, am Montag treten die Boote von neun bis 13 Uhr an. Zuschauen vom Nordufer kostet nichts. Tipp: Legendär sind die Abend-Partys in der Swiss-Life-Hall an den ersten beiden Regattatagen.

CSD in der Stadt

„Gemeinsam sind wir stärker!“ ist dieses Jahr der Schlachtruf des Christopher Street Days. Und damit feiert der seinen 50. Geburtstag. Schon 1969 – damals in New York – gingen Menschen auf die Straße und setzen sich für mehr Rechte von Lesben, Schwulen, Bi-, Trans- und Intersexuellen ein. In Hannover wird Sonnabend und Pfingstsonntag zwei Tage auf dem Opernplatz gefeiert. Aufgebaut sind mehr als 50 Stände und zwei Bühnen, dazu gibt es ein buntes Rahmenprogramm. Höhepunkt am Samstag ist der Umzug mit vielen geschmückten Wagen durch die City, Calenberger Neustadt und Südstadt. Start ist um 14 Uhr. Mehr Infos und die Route unter: www.hannovercsd.de

Von Ziegen, Bienen und Vögeln im Garten

Das ist eine schöne Einladung: 43-mal werden wir an diesem Wochenende zum „Rendezvous im Garten“ und zur „Offenen Pforte“ gebeten. Das Motte in 31 öffentlichen und privaten Gärten heißt „Tiere“. Mit dabei: Ziegen im Gehrdener Erlebnisgarten (Ziegeleiweg), Waldbewohner in der Eilenriede, Vogelpirsch im großen Garten Herrenhausen, Bienen im Hohnhorst-Park in Lehrte. Alle Infos im Internet unter www.hannover.de/rendezvous

Das schärfste Festival der Stadt

Achtung, scharf! Sonnabend und Pfingstsonntag findet von elf bis 22 Uhr auf dem Gelände des Fössebads (Liepmannstraße 7b) wieder das Chili- und Barbecue-Festival statt. In der Grillschule kann man Experten über die Schulter schauen, es gibt Fachvorträge, Livemusik und viele Aktionen von Dosenwerfen bis Klettern und Schminken für Kinder. Außerdem wird der „German Chili Award“ vergeben. Tagestickets kosten zehn Euro.

Renntag mit den Recken

Familienrenntag auf der Neuen Bult (Theodor-Heuss-Straße 41, Langenhagen): Ein Mammutprogramm mit elf spannenden Rennen gibt es am Pfingstmontag ab elf Uhr, darunter auch der mit 25 000 Euro dotierte „Große Preis der Hannoveschen Volksbank“. Prominente Gäste: Auch die Recken vom TSV Hannover-Burgdorf fiebern mit. Die jüngeren Besucher können im Kinderland Steckenpferde basteln.

Stadtradler starten in Hemmingen

Freitag ab 20 Uhr heißt es wieder freie Bahn für die Teilnehmer der „Velo-City-Night“. Die Radler tun etwas für das Klima und haben Spaß daran: Die Regionstour „Stadtradeln“ startet heute auf dem Rathausplatz in Hemmingen (Treffpunkt ist bereits ab 18 Uhr) und führt in einem 23-Kilometer langen Rundkurs über Pattensen zurück nach Hemmingen. Das Startgeld beträgt zwei Euro. www.velocitynight.de

Von NP