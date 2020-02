Die Modernisierung der Üstra-Flotte beginnt

Hannover

Die hannoverschen Verkehrsbetriebe Üstra starten mit der Modernisierung ihrer Straßenbahnflotte. Ein Beschluss über den Ankauf von 75 Fahrzeugen des neuen Typs TW 4000 hat der Verkehrsausschuss der Region Hannover, die die Trägerin des öffentlichen Nahverkehrs ist, einstimmig durchgewinkt. Immerhin handelt es sich um ein Gesamtvolumen von 265 Millionen Euro bis 2027.

Die Anschaffung von neuen Stadtbahnwagen vom Typ TW 4000, für die sich der Üstra-Aufsichtsrats bereits Ende 2019 ausgesprochen hatte, gehört neben anderen Maßnahmen wie die Umrüstung auf Elektrobusse zu den Großprojekten bei der Verkehrswende in der Region Hannover. In den Jahren 2025 bis 2035 ist die Inbetriebnahme von insgesamt 275 neuen Stadtbahnfahrzeugen dieses Typs vorgesehen – damit wird die Üstra ihre Stadtbahnflotte um ein Drittel oder rund 100 Wagen vergrößern, um mehr Menschen zum Umsteigen auf die Stadtbahn zu bewegen.

Die ersten 75 Wagen will die Region jetzt bestellen, damit der TW 4000 ab 2025 ausgeliefert werden kann. Doch gebunden ist dies an eine 50 Prozent Förderung durch die Landesnahverkehrsgesellschaft ( LNVG), und bei der müssen die Unterlagen hierüber bis spätestens 31. Mai eingegangen sein, berichtete Üstra-Vorstand Denise Hain im Ausschuss. Die 75 Fahrzeuge im Los eins kosten knapp 265 Millionen Euro, abzüglich der LNVG-Förderung bleiben noch 132,5 Millionen Euro. Diese Summe will die Üstra über ein Darlehen finanzieren, gestreckt über zehn Jahre.

Altes Modell TW 6000 muss von der Schiene – zu alt

Das neue Stadtbahnmodell soll das älteste Modell, den TW 6000, ersetzen, dessen Lebenserwartung Mitte der 2020er Jahre endet. 40 Stück vom TW 6000 hat die Üstra bereits modernisieren lassen, sie sind 2025 dann zwischen 32 und 40 Jahre alt – und müssen ausrangiert werden. Wegen dieser Modernisierung hatte die Üstra darauf verzichtet, ein Zwischenmodell vom TW 3500 anzuschaffen. Mit dem Jahr 2025 soll die Beschaffung der ersten 75 neuen Stadtbahnfahrzeugen des Typs TW 4000 starten. „Hierfür sind für die Jahre 2022 und 2023 erste Teilzahlungen in Höhe von jeweils 82,5 Millionen Euro an den Zulieferer eingeplant“, so Hain. Ein zweites Los mit weiteren 50 Fahrzeugen ist für die Jahre 2028 und 2029 vorgesehen, hier muss die Üstra einen Antrag erst 2022 einreichen.

Weil die Erneuerung der Stadtbahnen vom Typ TW 4000 sich über so viele Jahre hinzieht, planen die Verkehrsbetriebe gleich perspektivisch Module in den Bahnen ein, die autonomes Fahren ermöglichen. Wann und ob das überhaupt kommt, steht aktuell aber nicht fest.

Von Andreas Voigt