Die 21-Meter-Tanne vor der Marktkirche steht schon

HANNOVER

Hannover schmückt sich. Auf dem Kröpcke steht seit kurzem die Weihnachtspyramide, und vor der Marktkirche seit Freitag die große Nordmanntanne.

Gefallt wurde der Baum in diesem Jahr in Eldagsen im Deister, 21 Meter hoch ist sie wie ihre Vorgängerinnen. Eine 750-Meter-Lichterkette bringt die Stadt in den nächsten Tagen noch an ihr an, dazu noch ein bisschen Deko – fertig ist Hannovers Prachtstück zur Adventszeit.

Start der hannoverschen Weihnachtsmärkte am 25.November

MACHT SICH GUT: Die Nordmanntanne aus dem Deister ist wieder 21 Meter hoch. Quelle: Voigt

Eingeschaltet wird die Lichterkette wie im übrigen auch die Weihnachtsbeleuchtung der City-Gemeinschaft aber erst am Montag, 25.November – einen Tag nach Totensonntag, das ist so Tradition. Am 25. November am Nachmittag starten auch Hannovers Weihnachtsmärkte – der entlang der Lister Meile, vor dem Hauptbahnhof und der große in der Innenstadt von Grupenstraße über Marktkirchenplatz bis hinunter zum Hohen Ufer und Ballhofplatz. Sämtliche Einzelheiten zu Hannovers Weihnachtsmärkten, auch zum Sicherheitskonzept, gibt die Stadt kommenden Donnerstag bekannt. Fest steht aber schon dies: Hannovers Weihnachtsmärkte haben ab dem 26. November täglich bis zum 22. Dezember von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Der vor dem Hauptbahnhof geht wie immer über die Weihnachtsfeiertage hinaus bis zum 30.Dezember.

Von Andreas Voigt