Hannover bekommt die IAA 2021 nicht

Im Rennen um die Ausrichtung der Internationalen Automobilausstellung IAA 2021 hat die Stadt Hannover gegenüber den Städten Berlin, Hamburg und München den Kürzeren gezogen. Wie der Verband der Automobilindustrie VDA am frühen Mittwochabend mitteilte, wolle man mit diesen drei Städten nun engere Gespräche führen. Beworben hatten sich insgesamt sieben Städte, darunter auch Hannover.

Die Ideen jeder einzelnen Stadt seien sehr kreativ und durchweg anspruchsvoll gewesen, teilt der VDA mit. „Sie unterstreichen, dass jede der sieben Städte über ein eigenes Profil und eigene Stärken verfügt. Es ist ein sehr enges Rennen, die Performance durchweg hoch“, heißt es in der Mitteilung. Trotzdem hat der VDA-Vorstand am Mittwoch festgelegt, mit den Städten Berlin, Hamburg und München weitere Gespräche zu führen und zudem konkrete Vertragsverhandlungen aufzunehmen. Eine Entscheidung über die Stadt, in der die IAA ab 2021 stattfinden wird, ist in den nächsten Wochen zu erwarten, so der VDA. Für Frankfurt am Main ist die Entscheidung ein herber Verlust: Fast 70 Jahre war die Metropole Schauplatz der Automobilmesse. Die IAA 2019 hatte über 560.000 Besucher.

Hannover setzte auf die Verkehrswende

Die Stadt Hannover hatte sich mit dem Thema Verkehrswende und der autofreien Innenstadt beworben. Ein Bewerbungsteam um die Erste Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette, Regionspräsident Hauke Jagau und Messe-Chef Jochen Köckler hatten das Konzept in der vergangenen Woche in Berlin vorgestellt.

Von Andreas Voigt