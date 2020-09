Hannover

Der Sommer ist zwar gerade erst vorbei, aber gewiss lassen sich in ein paar Wochen schon die ersten Lebkuchen in den Supermarktregalen finden. Und damit ist dann auch die besinnliche Adventszeit, in der man mit einem Glühwein an einem Feuer auf dem Weihnachtsmarkt zusammensteht, nicht mehr weit – wäre da nicht das Corona-Virus, das Großveranstaltungen bis zum Jahresende unmöglich macht. Doch es gibt Grund zur Hoffnung: Die rot-schwarze Landesregierung will sich in den kommenden Wochen mit Kommunen und Schaustellern zusammensetzen und erörtern, wie der Brauch trotz der Pandemie möglich sein könnte.

Ein Sprecher des CDU-geführten Wirtschaftsministeriums sagte am Mittwoch in Hannover: „Die Schausteller gehören zu der Branche, die am härtesten von der Corona-Pandemie betroffen ist. Die Umsatzverluste sind nur schwer aufzuholen. Deswegen wollen wir helfen, wo wir können.“ Allerdings stehe schon jetzt fest, dass der Weihnachtsmarkt nicht so stattfinden könne wie in den Vorjahren. Darüber hinaus stehe über allen Plänen das Infektionsgeschehen, das knapp drei Monate vor Weihnachtsmarktbeginn nicht eingeschätzt werden könne.

Anzeige

Corona-Krise mit schlimmen Einbußen für Schausteller verbunden

Für Fred Hanstein, Vorsitzender des Landesverbandes niedersächsischer Schausteller, ist die Ankündigung der Landesregierung eine freudige Nachricht: „Wir sind froh, dass wir jetzt Konzepte auf den Weg bringen können.“ Denn hinter den Schaustellern liege eine harte Zeit. Seit Dezember 2019 hätten sie so gut wie kein Geld eingenommen. „Auch, wenn der Weihnachtsmarkt nicht wie gewohnt stattfinden wird, ist ein bisschen was besser als gar nichts. Denn wenn es nicht gelingt, ein Konzept zu erarbeiten, werden es einige Betriebe nicht schaffen.“ Konkrete Pläne will Hanstein am Abend mit seinen Kollegen besprechen. Doch Ideen für den Weihnachtsmarkt in Hannover hat er schon jetzt: „Wir werden ihn auf die ganze Stadt ausweiten und uns Gedanken über den Ausschank machen müssen.“

Weitere NP+ Artikel

Stefan Wittkop vom niedersächsischen Städtetag wird da schon konkreter: „Es ist denkbar, dass der Zugang beschränkt und die Anzahl der Stände begrenzt wird. Die Regeln sind nicht schön, aber sie sind notwendig, um den Infektionsschutz sicherzustellen.“ Darüber hinaus werde es aber vermutlich in der Hand jeder Kommune liegen, eigene Konzepte auszuarbeiten. „Die Städte sind zu verschieden, um einheitliche Regeln zu schaffen. Wir werden aber gemeinsam mit der Landesregierung Eckpunkte ausarbeiten.“ Für Stefan Wittkop steht aber fest, dass man alles versuche werde, um Weihnachtsmärkte in Niedersachsen stattfinden zu lassen.

Weihnachtsmarkt auf komplette Innenstadt ausweiten?

Und auch Hannovers SPD-Ratsherr Florian Spiegelhauer ist zuversichtlich, dass es die Tradition 2020 „zumindest in irgendeiner Form“ geben werde. Gerade die Veranstaltung „Summertime in the City“ habe gezeigt, dass mit einem guten Hygienekonzept viel möglich sei. „Die Erkenntnisse können wir für den Weihnachtsmarkt in der Innenstadt nutzen“, sagte er der NP. Aber ähnlich wie Fred Hanstein ist auch der SPD-Mann davon überzeugt, dass der Weihnachtsmarkt nicht alleine in der Altstadt stattfinden könne. „Wir müssen ihn auf die komplette Innenstadt ausweiten und uns genau ansehen, welche Plätze und Straßen sich unter Wahrung der Corona-Regeln für größere Menschenansammlungen eignen.“ Auch der Glühweinausschank müsse geregelt werden.

Wenn man die Frage nach dem Adventsmarkt während der Corona-Pandemie aufwirft, scheinen die Ideen nur so zu sprudeln. Auch Jens Seidel ( CDU) liefert Ansätze: „Ich kann mir vorstellen, dass beide Seiten des Hohen Ufers genutzt werden und man ähnlich wie früher beim Flohmarkt eine Fahrspur sperrt.“ In jedem Fall müsse aber verhindert werden, dass der Weihnachtsmarkt an andere Orte wie beispielsweise den Schützenplatz verlegt werde. „Nicht nur die Schausteller profitieren von der Tradition, sondern auch der lokale Einzelhandel.“

Genauso wie die Unternehmer freuen sich auch die Deutschen auf die besinnliche Zeit mit Schmalzkuchen und Glühwein. Eine Umfrage von YouGov ergab, dass 51 Prozent der 1100 Befragten trotz des Virus nicht auf den Weihnachtsmarkt verzichten wollen. Ob die Adventszeit in diesem Jahr tatsächlich auch wieder bedeutet, mit einem Punsch vor dem Feuer zu stehen, bleibt zwar abzuwarten. Zumindest steht aber schon jetzt fest, dass man alles versucht, den Niedersachsen den Traum vom Weihnachtsmarkt zu erfüllen.

Von Mandy Sarti