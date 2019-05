HANNOVER

Live-Musik, Versteigerung alter Werbeartikel, Brauereiführungen, Kinderbelustigungen und natürlich ein gezapftes „Herri“: Die Privatbrauerei Herrenhausen feiert am Freitag, 31. Mai, und Sonnabend, 1. Juni, ihr inzwischen viertes Hoffest nach dem Neustart auf dem Brauereihof an der Herrenhäuser Straße.

Wiederhören mit Liedfett und Terry Hoax

Klassischer Auftakt: Mit einem Fassbieranstich eröffnen die Herrenhäuser Chefs Christian und Axel Schulz-Hausbrandt am Freitag um 18 Uhr die Veranstaltung, die allein am ersten Abend beim letzten Hoffest 2017 einige tausend Bierfans besucht haben. Grund zum Feiern hat die Brauerei allemal – seit Jahren legt sie beim Bierabsatz zu, schaffte 2018 immerhin 140 000 Hektoliter – allerdings bei einem sehr warmen und lang anhaltenden Sommer letztes Jahr. „Nach unserem 150-jährigen Jubiläum ist das Brauereifest in diesem Jahr wieder ein schöner Anlass, unseren Fans für ihre Unterstützung und Treue zu danken. Und natürlich bleibt der Eintritt wieder frei“, so die beiden Geschäftsführer Christian und Axel Schulz-Hausbrandt.

OFFIZIELL: Axel und Christian Schulz-Hausbrandt (von links) eröffnen am Freitag das vierte Brauereifest. Quelle: Privatbrauerei Herrenhausen

Wiedersehen auf der Radio 21-Bühne: Am Freitag hat die Hamburger Akustik-Punkband „ Liedfett“ ab 20.30 Uhr ihren Auftritt, 2018 hatte die Truppe um Frontmann Daniel Michel mehr als tausend Herri-Fans beim Kioskkonzert der Brauerei unterhalten. Am Sonnabend ist dann ebenfalls ab 20.30 Uhr „Terry Hoax“ zu Gast. Ein weiterer musikalischer Leckerbissen, wie auch in den vergangenen Jahren: Der Auftritt der Sieger des Bandcontests „New Hannover Heroes“. Am Sonnabendnachmittag und –abend werden die Bands Matagalpa, Meute Royal und Kalt Start ihr Bestes geben – sie hatten sich bei den Vorentscheidungen durchgesetzt. Am Sonnabend erfahren darüber hinaus die Teilnehmer des Marketing-Wettbewerbs #Herrimoment, ob sie eines von sieben unvergesslichen Erlebnissen gewonnen haben –zu gewinnen gibt es unter anderem eine Party im legendären Herrenhäuser Brauereistübchen, eine Kiosktour mit den Herri-Brauereiführern durch Hannover, „All you can eat“ bei McDonald’s Ehmann.

Versteigerung und die Hannover Indians kommen

STIMMUNG: In den Abendstunden ist das Brauereigelände bunt erleuchtet. Quelle: Privatbrauerei Herrenhausen

Sie dürfen ebenfalls nicht fehlen, schließlich ist die Brauerei Hauptsponsor am Pferdeturm: Die Spieler der Hannover Indians, die ihren Fans am Sonnabend Rede und Antwort stehen, für Kinder gibt es Schminken und Bullriding. Die beliebte Versteigerung historischer Herrenhäuser-Werbeartikel findet ebenfalls am Sonnabend statt, der Erlös kommt dem Projekt „Hannoverbunden“ zugute. Genaue Uhrzeiten der einzelnen Angeboten während des Brauereifestes gibt es auf der Internetseite des Unternehmens unter www.herrenhaeuser.de/projects/brauereifest-2019/

Von Andreas Voigt