Die Hartgesottenen vom Altstadt-Flohmarkt

Hannover

Es ist ein grauer, ungemütlicher Tag. Vom wolkenverhangenem Himmel fällt feiner Sprühregen, der durch den böenartigen Wind die vier Grad Außentemperatur am Leibnizufer deutlich kühler wirken lässt. Wo sonst Hunderte Verkäufer und Tausende Schatzjäger unterwegs sind, sorgen die widrigen Umstände an diesem Samstag für nur wenig Betrieb auf dem Altstadt-Flohmarkt. Nur vereinzelt sind Besucher ans Hohe Ufer gekommen, um an den etwa 20 aufgebauten Trödelständen auf der Westseite der Leine zu stöbern.

So zum Beispiel die Hannoveranerinnen Cara (24) und Nadine (23). Dick und warm eingepackt, trotzen die zwei Freundinnen dem Wetter und suchen bei den Nanas nach einem Schnäppchen für Caras Küche. „Ich suche einen großen, alten, verschnörkelten Bilderrahmen“, sagt die 24-Jährige. Das Bild gäbe es schon, nur der Rahmen fehle noch. All zu viele Hoffnungen macht sie sich aber nicht: „Hier ist heute schon wenig los. Wenn ich nicht fündig werde, geht es noch in die Stadt weiter.“

Dick eingepackt: Besucherin Cara (24) und Freundin Nadine (23) suchen nach einem Bilderrahmen. Quelle: Elena Otto

„Ich kann am Wochenende nicht einfach zu Hause sitzen“

Einer der wenigen hartgesottenen Verkäufer ist Michael Simon (65). Der Rentner hat sich vom Wetter nicht beirren lassen – mal wieder nicht. Der gebürtige Thüringer verkauft schon seit etwa 25 Jahren hobbymäßig Antiquitäten, Schallplatten, Bilder und kleineren Trödel auf Deutschlands ältestem Flohmarkt. „Nur wenn es richtig gießt und bei Minustemperaturen komme ich nicht her“, sagt er, während er sich eine rote Gauloises ansteckt. „Das Wetter heute ist ja noch relativ gut.“ Gegen die Kälte musste er dennoch vorsorgen: Ohne die drei Paar Socken, die lange Unterhose und die Mütze ginge es nicht, erzählt er.

Alter Hase: Aussteller Michael Simon (65) verkauft schon seit einem Vierteljahrhundert auf dem Flohmarkt am Hohen Ufer. Quelle: Elena Otto

Dennoch: Auf Flohmarkt möchte der 65-Jährige nicht mehr verzichten. Für sein Hobby ist er bereits früh auf den Beinen. „In dieser Jahreszeit baue ich meinen Stand zwischen sieben und acht Uhr auf. Ab März stehe ich schon ab halb fünf hier.“ Warum er sich das antut? „Ich kann am Wochenende nicht einfach zu Hause sitzen. Da fällt mir die Decke auf den Kopf. Es ist schon eine Passion“, erzählt der frühere Inhaber einer Kneipe auf der Celler Straße. Neben netten Gesprächen mit Kunden, habe er auf dem Flohmarkt auch viele Bekannte, die er zum Teil schon Jahrzehnte kenne. Außerdem mache ihm das Verkaufen Spaß.

„Es kommen heutzutage weniger Menschen als damals“

Der „ Rolling Stones“-Fan kann sich auch noch gut an seinen tollsten Verkauf erinnern: „Das war eine Schallplatte von der Band „ Fuzzy Duck. Die hat mir damals jemand für 800 Euro abgekauft“, erzählt er mit leuchtenden Augen und fügt mit einem verschmitzten Lächeln an: „Die hat mir von der Musik eh nicht so gut gefallen. Da konnte ich ganz gut mit leben, als die weg war.“

Dann schlägt die Euphorie wieder in Nüchternheit um: „Reich wird man mit dem Flohmarkt heute aber nicht mehr. Es kommen heutzutage weniger Menschen als damals“, ist ihm aufgefallen. Außerdem: „Früher hatten die Leute häufiger eine Mark auch für kleinen, spontanen Kauf übrig. Heute kaufen die Leute gezielter ein.“

Johann (12) mag besonders das Feilschen

Wollen Lego kaufen: Thomas Klein (50) hat am Samstag mit Sohn Johann (12) vergeblich auf dem Flohmarkt gesucht. Quelle: Elena Otto

Dazu zählt auch Johann (12), der am Samstagvormittag mit Papa Thomas Klein (50) zum Traditions-Trödel an der Leine gekommen ist. „Er wollte heute unbedingt zum Flohmarkt“, verrät Vater Thomas. Warum? „ Lego“ lautet die knappe Antwort des Sohnes. Besonders gern spiele er mit den „ Star Wars“-Figuren des dänischen Spielzeugherstellers, wie er erzählt. Auch wenn Vater und Sohn nicht so häufig auf den Flohmarkt gehen, gefällt Johann besonders das Feilschen: „Da werden zwar Preise genannt, aber die kann man natürlich noch verhandeln. Dann wird es noch günstiger“, sagt der 12-Jährige. „Doch heute sieht es schlecht aus“, sagt Thomas Klein. Sie wollen nun im Kaufhaus fündig werden.

Giuseppe Giordano (73) sammelt musikalische Gegenstände

Stammgast: Giuseppe Giordano (73) kommt schon seit über 40 Jahren zum Altstadt-Flohmarkt. Hier mit seiner Freundin, die namentlich unerwähnt bleiben möchte. Quelle: Elena Otto

Schon seit über 40 Jahren geht Giuseppe Giordano auf den Flohmarkt am Hohen Ufer. Der 73-Jährige sammelt leidenschaftlich gerne alte Literatur, Instrumente und Notenblätter. „Ich war Musiker und habe selbst Trompete und Horn gespielt“, erzählt der gebürtige Italiener.

Erst letzte Woche habe er auf dem Trödel am Hohen Ufer noch ein altes, italienisches Akkordeon gekauft. „Das ist ein tolles Stück gewesen“, schwärmt er und erklärt emotional seine Leidenschaft für musikalische Gegenstände: „Ich bin in Italien im Heim groß geworden. Abends bin ich in die Musikschule und habe dort das Musizieren gelernt. Deshalb: Musik ist mein Gefühl von Freiheit.“ Und der Besuch auf dem Flohmarkt gehört dazu.

Von Jens Strube