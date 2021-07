Hannover

Irgendwie hat das Ganze hier etwas von einer kleinen Stadt in der Stadt. Vor dem großen Tor, neben der „Warenannahme“, bringt Clown Lakes ein kleines Mädchen im Kinderwagen zum hellen Lachen. Auf dem Hof warten entspannt Leute von Kargah oder der IIK (internationale Initiative für Kulturaustausch), auf Gesprächspartner, dazwischen gießt jemand die Blumen in den Kästen der mit einer bunten Gesellschaft bunt bemalten Gebäude.

Bryan Pollmann (57) lässt nebenan Tochter Jette Rinnau (12) über seinen Kopf kreisen und macht anschließend einen Handstand auf dem Rücken des Mädchens – ihre Matrosen-Akrobatik-Nummer zaubert Besucherinnen und Besuchern Lächeln in die Gesichter. „Bewegtes“ heißt ihr Verein aus Akrobatinnen, Jonglierern, Artistinnen und Tänzern und sie zeigen zum 30. Geburtstag der Faust gern, was sie drauf haben. „Papa ist mein großes Vorbild“, sagt Klein-Akrobatin Jette stolz. Und: „Ich kann mir ein Leben ohne Faust nicht vorstellen.“

Soziokulturelles Veranstaltungszentrum

Im übertragenden Sinn akrobatisch kann man auch die 30 Jahre dieses einzigartigen soziokulturellen Veranstaltungszentrum verstehen – immer irgendwie in luftiger Höhe, meist ohne Netz und den einen und anderen Sturz gab es auch in den vergangenen 30 Jahren.

„Finanziell immer ein Drahtseilakt“

Einer, der das am besten weiß, ist am Sonnabend nach zwei Jahren einmal wieder aus Uelzen zu Besuch gekommen. „Finanziell war das immer ein Drahtseilakt“, sagt Faust-Mitgründer, Pastor Frank-Peter Schultz (64), der als junger Geistlicher von seinem Kirchenkreis einen Sonderauftrag bekam.

Aus der insolventen, vor der Zwangsversteigerung stehenden Bettfedernfabrik „Werner & Ehlers“ wollte eine Initiative ein Stadtteil-Kulturzentrum machen, die Leute kamen allerdings nicht auf das Gelände. „Der Zwangsverwalter hatte Angst vor einer wilden Nutzung wie in der Nordstadt“ – Stichwort Sprengelgelände.

80 Pfennig pro Quadratmeter

„Ich schloss mich der Initiative an, hatte aber als Vertreter des bürgerlichen Lagers Zugang.“ Eben auch zur soziokulturellen Szene, und so konnte Schultz 1992 „für 22 Vereine 2000 Quadratmeter für 80 Pfennig den Quadratmeter anmieten“, sagt der damalige Pastor der Gerhard-Uhlhorn-Kirche, die heute ein Studentenwohnheim ist. Später wurden es mehr als 6000 Quadratmeter.

Die Stadt Hannover habe in Erwartung der Expo 2000 die internationale Hochkultur unterstützen wollen, „aber wir sagten, wir haben die Welt schon hier“. Kleingewerbe wurde geschaffen, Treffpunkte für Migranten verschiedenster Ethnien, Kinderbetreuung, das Arbeitsamt schickte Leute hier in AB-Maßnahmen, „das waren erst durchweg Arbeitslose, mit denen wir das gemacht haben. Arbeitslose, die wieder eine Perspektive bekamen“.

Kultur gegen die Spekulanten

Eine andere Perspektive: „Wir hatten die Hoffnung, die Hand drauf zu behalten, damit die Großspekulanten hier nicht reinkommen“, sagt Schultz heute. Soziokultur gegen Investoren, „das war meine Aufgabe“. Und doch „wussten wir nie, ob es weitergeht. Der Besitzer hatte sich aus der Zwangsverwaltung freigekauft, erhöhte die Miete von 80 Pfennig auf sechs Mark, das war so viel, dass man das den Vereinen nicht aufbürden konnte“.

Mit finanziellen Mitteln des Landes und der Berliner „Stiftung Umverteilen“ konnte das Gelände 1995 schließlich für 3,2 Millionen Mark gekauft werden. „Die Menschen, die eine soziokulturelle Heimat finden konnten, haben einen Sinn in ihrem Schaffen gesehen“, erzählt Pastor Schultz. „Das war alles andere als eine Entfremdung der Arbeit, man schaute nicht auf den Profit.“

Konzerte, Partys und ein Biergarten namens Gretchen

Das ist immer noch so. Wenn man die Leute an diesem „Tag der offenen Tür“ fragt, was sie mit der Faust verbinden, sind die Antworten immer sehr ähnlich. Sozialarbeitsstudent Steven Richter (27), der für die IIK Migrantinnen und Migranten berät, sagt: „Ich komme aus Linden und die Faust gehört zum Leben hier dazu. Konzerte, Partys, Gretchen, man ist einfach gern hier, das hat was vom zweiten Zuhause.“

„Sehr breit aufgestellt“

„Es gibt viele soziokulturelle Veranstaltungen, wir sind sehr breit aufgestellt und sind im angesagten Stadtteil Hannovers“, wirbt Uwe Helling (56), der seit knapp zehn Jahren im Personalwesen der Faust arbeitet. Neben seinem Stand steht ein Foto mit Trauerband und Kondolenzbuch des kürzlich verstorbenen Geschäftsführers Hansi Krüger. „Mister Faust war das, das ist ein riesengroßer Verlust“, sagt er.

Krügers Nachfolgerin Luna Jurado (28) schaut am „Tag der offenen Tür“ nach dem Rechten, freut sich, dass der Tag in der Corona-Pandemie überhaupt stattfinden kann. „Hansi hat immer gesagt, hier können gesellschaftliche Utopien gelebt werden.“ Die Veranstaltungsmanagerin findet, „das ist der beste Arbeitsplatz, den es gibt“. Man könne sich immer einbringen, man könne lernen von den Vereinen, man könne sich verwirklichen. „Jeder kann hierher kommen, egal, woher du kommst, wer du bist, was du verdienst oder welchen Schulabschluss du hast.“ Nur Nazis seien hier nicht willkommen.

Cornelia Leunig (79), Vorständin der Kunsthalle Hannover, seit 30 Jahren in der Kunstszene Hannovers unterwegs, findet, „Faust ist ein wunderbarer Ort des Austausches und der Vielfalt“ und zeigt auf verschiedene Gruppen auf dem Gelände. „Ein besonderer Ort für Hannover.“ Anneke Schepke (56), die in der Stadt zuständig für den „Zinnober“ ist und ihn organisiert, ist auch vorbeikommen. „Es ist ganz besonders toll, was die Künstlerinnen und Künstler hier auf die Beine stellen“, meint sie – während eine von ihnen, Sigrun Rambach von „Duo Delikate“ vorbeikommt. Kurze Zeit später steht die Physiotherapeutin und Artistin auf den Schultern von Bryan Pollmann, um auf ihm Richtung Tor zur „Warenannahme“ zu laufen.

Ein klares Bild für dieses Kulturstätte: Irgendwie geht’s immer weiter in der Faust, auf welchem Weg auch immer.

