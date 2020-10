Hannover

Der Lärm der Kettensägen durchdringt die südliche Eilenriede. Man hört das Hacken von Äxten, der Geruch frisch geschlagenen Holzes durchzieht den nasskalten Wald – und Absperrbänder mit Warnhinweisen machen klar: Die Fällsaison hat begonnen.

Am Mittwoch haben die Forstarbeiter in der Nähe des Spielplatzes Am Schmachteberg, dem sogenannten Hexenspielplatz, mit dem Holzeinschlag begonnen. Bis März müssen im Stadtwald 1135 Bäume gefällt werden, deren mangelnde Standsicherheit Spaziergänger gefährden könnte. Es sind so viele wie nie zuvor, die wegen ihres Zustands der Säge zum Opfer fallen müssen.

Regulärer Holzeinschlag ausgesetzt

Wurde in früheren Jahren das Holz aus wirtschaftlichen Gründen geschlagen, sind es nun die Auswirkungen der Klimakrise, die das Fällen toter oder kranker Bäume erforderlich machen. Wie bereits im Vorjahr wird daher auch in diesem Jahr der reguläre Holzeinschlag ausgesetzt. Die Trockenheit der vergangenen Jahre hat an den Bäumen gezerrt. Betroffen sind vor allem Rotbuchen, von denen 437 Exemplare umgelegt werden müssen und Birken mit 323 Exemplaren – zusammen knapp 70 Prozent der Gesamtmenge.

Durch die Wetterextreme geschwächt, werden die Bäume auch anfälliger für Schädlinge. Während das 2018 noch nicht so gravierend ins Gewicht fiel, mussten schon 2019 rund 700 kranke und abgestorbene Bäume entnommen werden. Während der bis März dauernden Fällsaison kann es zu Sperrungen von Wald- und Feldwegen kommen. „Die Mitarbeiter des Forstbetriebs werden es nach Möglichkeit vermeiden, Hauptwege während des Berufsverkehrs zu sperren“, versichert Stadtsprecher Dennis Dix. Erst vor vier Wochen musste wegen Baumfällungen an einem Sonntag der Messeschnellweg zwischen Pferdeturm und Seelhorster Kreuz komplett gesperrt werden.

Gesperrt: Bis März müssen Spaziergänger in den städtischen Wäldern wie der Eilenriede immer wieder mit Absperrungen rechnen. Quelle: Dröse

Sonntag Fällungen an der Waldchaussee

Am Sonntag sind die Forstarbeiter an der Waldchaussee zwischen Zoo und Steuerndieb unterwegs. Für den Autoverkehr ist das mit keinen Einschränkungen verbunden, da die Straße sonntags ohnehin gesperrt ist. 16 Bäume – acht Buchen sowie je zwei Eichen, Birken, Ahorne und Lärchen – werden zwischen 7 und 17 Uhr gefällt. An mehreren anderen Bäumen muss Totholz entfernt werden, auch aus Gründen der Verkehrssicherheit.

Von Andreas Krasselt