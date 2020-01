Hannover: Das könnte der Drogenhilfe helfen

HANNOVER

Die Zahl der Drogentoten in Hannover stagniert laut dem aktuellen Suchtbericht der Stadt zwar seit vielen Jahren – jedes Jahr sterben um die zehn Menschen -, zugenommen aber hat laut den Beratungsstellen die Zahl der Konsumenten. Vor allem der Kokainverbrauch steigt in der Stadt dynamisch. Und: Hinter dem Bahnhof am sogenannten Drogenkonsumraum „Stellwerk“ hat sich eine offene Drogenszene etabliert, unter ständiger Beobachtung durch die Polizei.

Mangel an psychosomatischen Beratungen

„Welche drogenpolitischen Schritte sind wichtig“, um das Problem besser in den Griff zu bekommen? Experten aus der Drogen- und Suchtberatung haben Stadt und Kommunalpolitik in einer Anhörung am Montag im Sozialausschuss ein paar Ideen mit auf den Weg gegeben. Wie etwa: „Es gibt zu wenig psychosomatische Beratungen, dies erschwert den Ausstieg“, sagte Michael Lenzen von der christlichen Drogenarbeit Neues Land. Hannover habe zwar ein gut gewachsenes Netzwerk, man dürfe sich darauf aber nicht ausruhen.

Für Frauen fehlt es an Schlafplätzen und Ruheräumen

Ebenso müsse die Nachsorge verbessert werden, da neue Krisensituationen nicht selten eine neue Sucht auslösten und sich eine Rückfälligkeit einstelle, so Lenzen. Thorsten Köster von Step sagte, es sei nötig, mehr professionelle Teams aus verschiedenen Bereichen zusammenzuführen, etwa aus den Bereichen Medizin und Soziales. „Und das Träger- und hilfsübergreifend.“ La Strada ist eine Beratungsstelle für drogenabhängige Frauen, Sozial-und Organisationspädagogin Katharina Pätzold forderte mehr Schlafplätze und Rückzugsmöglichkeiten für Frauen. Auch sie wünscht sich mehr psychosomatische Hilfen, auch ambulant. „Viele Frauen haben Psychosen, die wir nicht oder nur unzureichend behandeln können.“

OFFENE SZENE: Hinter dem Hauptbahnhof beim sogenannten Drogenkonsumraum Stellwerk wird seit längerem gedealt und Abhängige setzen sich Spritzen. Quelle: Britta Mahrholz

Sprachbarrieren erschweren die Hilfe vor Ort

Drogenabhängige Frauen mit Kindern – Privatdozent und Arzt Peter von Wussow am Klinikum Siloah Oststadt hat es häufig mit dieser Klientel zu tun und kritisierte ebenfalls ein fehlendes Angebot, „Frauen in ihrer Abstinenz zu helfen“. „Es gibt keine Stelle, an der wir Ärzte uns wenden können.“ Zweites Problem: die Sprachbarriere. „Wir haben viele Russlanddeutsche, die sich erst einmal einen Dolmetscher suchen müssen, damit wir sie verstehen.“ Hier wünsche er sich einen Treff von ehemaligen Suchtkranken, die als Übersetzer aushelfen könnten.

In Hamburg hilft ein zugeschalteter Video-Dolmetscher

In Hamburg gibt es die Beratungsstelle Drob Inn am Besenbinderhof in der Nähe des Hauptbahnhofs. Leiter ist Peter Möller, und auch er hat täglich mit vielen Menschen zu tun, die kaum oder gar nicht die deutsche Sprache beherrschen – unter ihnen etwa Osteuropäer, Afghanen, Nordafrikaner und zahlreiche Flüchtlinge aus anderen Ländern. Das Drob Inn hat für die Sprachbarriere eine Lösung dafür gefunden: „Innerhalb von zwei Minuten schalten wir einen Video-Dolmetscher zu uns, denen wir die Regeln und die Versorgung erklären.“ Die Hamburger Bürgerschaft unterstützt diesen Video-Dolmetscher -Service mit jährlich einer niedrigen sechsstelligen Summe.

ZU GAST IN HANNOVER: Peter Möller ist Leiter der Drogenberatungstelle Drop Inn in Hamburg. Er berichtete dem Sozialausschuss über seine tägliche Arbeit. Quelle: dpa

„Hier dürft ihr sein und eine Alternative haben“

Das Drob Inn ist eine der wichtigsten Anlaufstellen der Hamburger Drogenszene, vergleichbar in etwa mit Drops und Step in Hannover. Etwa 400 Junkies kommen dorthin, können kontrolliert Drogen konsumieren, werden von Sozialarbeitern betreut – wichtige Hilfe in einem sozialen Brennpunkt. Das Drob Inn bietet eine warme Mahlzeit und Getränke für wenige Cent an. Und: Junkies können auch anonym vorbeikommen, das sieht ein Rechtsangebot der Stadt Hamburg so vor. „Der große Wurf war es zu sagen, hier dürft ihr sein und eine Alternative haben“, sagte Möller. Das Drob Inn hat 20 Stunden sieben Tage die Woche geöffnet, selbst um 3 Uhr morgens seien auf dem Platz vor der Einrichtung 60 bis 80 Personen da, so Möller weiter.

Hannover : „Zentralisierung am Hauptbahnhof ist gut“

Zwar gebe es auch Verhaftungen und Platzverweise, „aber mit Augenmaß“, betonte der Leiter der Einrichtung. „Das ist wie ein kontrollierter Szeneplatz.“ „Wir erreichen die Drogenabhängigen sehr, sehr gut“, so Möller. Einen zentralen Platz in Bahnhofsnähe hat Hannover mit dem „Stellwerk“ ebenfalls, über eine Einrichtung wie das Drob Inn verfügt die Landeshauptstadt allerdings nicht. „Die Zentralisierung hinter dem Bahnhof ist gut“, sagte Ralf Leopold vom Zentralen Kriminaldienst der Polizei. „Die Trennung von Dealern und Drogenabhängigen müssen wir aber noch hinbekommen.“

Lesen Sie auch:

Von Andreas Voigt