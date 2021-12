Am zweiten Weihnachtstag hat Regionalbischöfin Petra Bahr feierlich die Bodelschwinghkirche entwidmet. An ihrer Stelle entsteht das „Wohnquartier Bodelschwingh“ mit Eigentumswohnungen und Seniorenwohnungen. In Stöcken entsteht nun ein neues Kirchenzentrum mit Kita.