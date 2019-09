GARBSEN

In einer ungewöhnlich offenen Pressemitteilung distanziert sich Garbsens Bürgermeister Christian Grahl ( CDU) von seinen 20 Amtskollegen in der Region Hannover. Im Streit um die Umlage (Abgabe der Kommunen) mit Regionspräsident Hauke Jagau ( SPD) meint Grahl: „Dieser Zweikampf schadet uns.“ Er sagt, dass sich Hannovers Kämmerer, Axel von der Ohe (einst engster Mitarbeiter von Jagau), öffentlich als Wortführer der 21 Kommunen ins Spiel gebracht habe.

Jagau wollte den Kommunen bei der Regionsumlage um 55 Millionen (von 799 auf 744 Millionen Euro) entgegen kommen. Das hatten die Bürgermeister einhellig vergangene Woche abgelehnt. Sie forderten eine Verringerung auf 735 Millionen Euro. Ansonsten könnten sie ihre Investitionen für 2020 nicht stemmen; und drohten mit Klage.

Stadt Hannover profitiert am meisten

Die Stadt Hannover hätte von Jagaus Angebot als größter Einzahler am meisten profitiert: 23,1 Millionen Euro. Die Kommunen hatten zudem eine Beteiligung an den Haushaltsplanungen der Region gefordert. Das hatten Jagau als auch die Fraktionen von SPD und CDU in der Regionsversammlung abgelehnt.

Nun meint Grahl: „Es ist unrealistisch zu glauben, dass er (Axel von der Ohe, d. Red.) im persönlichen Zweikampf mit Regionspräsident Hauke Jagau als Sieger vom Platz geht.“ Er distanziere sich von der Wortführerschaft des hannoverschen Finanzdezernenten.

Regionsversammlung muss entscheiden

Grahl meint, dass man das Angebot von Jagau annehmen solle. Er wolle das tun. Das würde für Garbsen eine Entlastung von 1,5 Millionen Euro bedeuten. Gleichzeitig fordert er eine bessere Einbindung bei der Aufstellung des Regionshaushalts.

Jagau hatte nach dem Zerwürfnis mit den Bürgermeistern angekündigt, die Regionsumlage unverändert in die Regionsversammung einbringen zu wollen. Bei SPD und CDU stieß das auf Zustimmung. Die finanziellen Eingeständnisse an die Kommunen sind nun in Gefahr.

Von Thomas Nagel