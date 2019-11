„Die!!! Weihnachtsfeier“ bekommt immer mehr Gäste

Hannover

Am 15. Dezember werden wieder die Türen der Niedersachsenhalle im HCC geöffnet, jeder Gast mit einem Lächeln, einem Handschlag oder auch einer Umarmung begrüßt. Die Gäste, das sind arme und auch obdachlose Menschen, Bedürftige, Benachteiligte – Menschen, deren Leben nicht sich am Rande der Gesellschaft abspielt. Organisiert wird die soziale Veranstaltung seit acht Jahren von einer Gruppe von Künstlern, Schirmherren sind die Furys, und viele Sponsoren ermöglichen es den Helfern, armen Bürgern einen schönen Tag zu bereiten.

Die „beschissenen Sechs“ alias „Fury in the Slaughterhouse“ spielen auch dieses Jahr mindestens 45 Minuten, „da lassen die sich nicht lumpen“, sagte Organisatorin Andrea Schwarz. Das Cover der diesjährigen CD wurde von Uli Stein gesponsort. Die CD mit unveröffentlichten Songs etwa von Doro, Stoppok, Furys und Wohnraumhelden gibt es für 10 Euro, „das Geld geht zu 100 Prozent in die Weihnachtsfeier“.

Nichts vom Plastikteller

„Die!!! Weihnachtsfeier“ ist eine Erfolgsstory, nicht nur für jeden einzelnen Gast und jeden einzelnen Helfer – übrigens mehr als 150 mittlerweile. Viele Sponsoren sorgen dafür, dass die Kinder und Erwachsene reichlich essen, Geschenke, Kleidung und Nahrung für ihre Hunde bekommen. Geflügel und Bratäpfel, Klöße und selbstgemachter Rotkohl als Weihnachtsschmaus, dazu werde während des Essens Tischmusik gespielt. „Und es gibt bei uns nicht ein Plastikgeschirr, alles Porzellan“, erzählt Schwarze. Es gebe allerdings auch keinen Alkoholausschank, darauf achte auch die Security, „aber da passiert auch nie etwas, alles ist friedlich, alle sind lieb“.

Von 13 bis 17 Uhr kommen die Kinder, ab 14.30 Uhr bis etwa 19.30 Uhr die Erwachsenen – Essen, Kleidung und Geschenke bekommen alle. Wer will, auch einen neuen Haarschnitt:50 Friseure der „Baber Angels“ sind dabei, „die sind unglaublich toll organisiert“. Zur Veranstaltung müssen die Leute auch kommen können. Die „um die 700 selbst gekauften Fahrkarten“ würden dann von einem früheren Obdachlosen verteilt. „Wir versuchen seit acht Jahren, vergünstigt Üstra-Fahrkarten zu kriegen, aber sind bisher gescheitert“, sagt Schwarz. „In diesem Jahr gibt es das erste Mal Gespräche mit der Üstra über mögliche Vergünstigungen, nachdem wir den Chef Völker Klöppner persönlich angeschrieben haben. Aber da ist noch nichts klar“, so Andrea Schwarz.

Geschenkeflashmob schon eine Woche vorher

Klar ist aber noch ein anderes schönes soziales Event. Bereits am 8. Dezember wird es ebenfalls von den Machern der Weihnachtsfeier einen Geschenkeflashmob für Obdachlose und Bedürftige am Lindener Marktplatz 3 (vor dem Café Cemtrum) geben. Wer Spenden will: Ablagemöglichkeiten gibt es im Atelier Krass UnARTig, Weidendamm 30.

Von Petra Rückerl