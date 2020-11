Hannover

„Es ist wirklich ganz, ganz furchtbar. Es tut uns in der Seele weh, dass wir keine große Feier machen können. Keine Kunstaktionen und Konzerte für die Gäste, keine Tierärzte für deren Hunde, keine Barber Angels für die Haarschnitte und keine warmen Mahlzeiten an den großen Tischen, höchstens einzelne Essen am Stehtisch mit Stoppuhr.“ Kristin Heike und ihre Mitstreiter sind unglaublich traurig, dass „Die!!! Weihnachtsfeier“ für obdachlose und bedürftige Menschen im HCC in diesem Jahr nicht stattfindet.

Corona ist schuld. Aber ganz wollen die Organisatoren und Helfer um Künstlerin Heike, Filmemacher Andreas Barthel und Rockröhre Andrea Schwarz nicht darauf verzichten, Menschen weihnachtlich zu beschenken. Sie haben Hygienekonzepte im Gesundheitsamt eingereicht, um am 6. Dezember immerhin eine kleine, zeitlich und räumlich auseinandergezogene Feier auszurichten, sie sammeln Spenden für Geschenketüten.

Und sie bekommen Spendengelder wie jetzt von der Sparkasse, die insgesamt 30.000 Euro in diesem Jahr für Obdachloseninitiativen spendiert. 5000 für „Die!!! Weihnachtsfeier“, 15.000 Euro für die „Winterversorgung von Obdachlosen“ des Diakonisches Werks, 5000 Euro für Treffpunkt, Beratung und Versorgung „Kältehilfe für Wohnungslose“ der Caritas und noch einmal 5000 Euro für die „ Obdachlosenhilfe-Hannover“.

Wertschätzung für arme Menschen

In den vergangenen acht Jahren kamen jeweils bis zu 750 bedürftige Frauen und Männer und noch einmal bis zu 400 Kinder zu der großen „Die!!! Weihnachtsfeier“ im HCC. „Das soll ja auch immer ein Tag sein, an dem die Gäste ein paar sorgenfreie Stunden haben und sie sich gewertschätzt und geachtet fühlen“, sagt Kristin Heike traurig. „Die!!! Weihnachtsfeier“ soll es abgespeckt nun möglicherweise im Parkhaus des HCC geben, mit dem Einlass einer bestimmten Gäste-Anzahl zu bestimmten Zeiten. „Wir haben mehrere Konzepte, aber die Maßnahmen ändern sich ja auch immer wieder, das Gesundheitsamt ist da auch etwas überfordert“, so Heike. Das Büro von Regionspräsident Hauke Jagau sei hilfsbereit, auch weitere Politiker hätten Hilfe angeboten. Aber eine solche Geschenkeaktion für viele Menschen zu koordinieren, ist naturgemäß in Pandemiezeiten schwierig.

Immerhin gibt es eine Geschenkeaktion und vielleicht sogar warmes Essen für die obdachlosen Menschen, „das dann wieder im HCC gekocht würde. Direktor Joachim König und seine Leute wären natürlich wieder dabei, er unterstützt uns ja immer großartig“, berichtet Heike. „Geschenketüten wird es auf jeden Fall geben und dafür braucht das Team Hilfe“, tröstet sich Andreas Barthel. Am Sonnabend, 28. und Sonntag, 29. November zwischen 13 und 16 Uhr gebe es eine Sammelaktion für die Geschenketüten. Die Sammlung erfolge am Rollgatter an der Rückseite des Weihnachtsfeierlagers an der Ikarusallee 13 in Vahrenheide. Barthel: „Wer spenden möchte: Gebraucht wird Essen in Dosen oder Tüten, Süßigkeiten und auch Hygieneartikel. Alltagsmasken oder auch Handschuhe und Geldspenden für Zukäufe sind auch eine Option.“ Gebrauchte Kleidung könne dieses Jahr aber nicht angenommen werden, da es keine Kleiderkammer geben wird.

Von Petra Rückerl