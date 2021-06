Hannover

Die Diakovere hebt ab Montag (21. Juni) in seinen vier Krankenhäusern in Hannover alle Einschränkungen bei den Besuchsregelungen auf. Wenn sie sich an die sogenannte AHA+L-Regel halten, also Abstand halten, Handhygiene sicherstellen, Maske tragen und lüften, dürfen wieder Besucher zu den Patienten, teilte Diakovere am Freitag mit. Tests seien nicht erforderlich.

Mit der neuen Regelung ist die zeitliche Begrenzung auf den Nachmittag und auf die Anzahl der Besucher damit in den beiden Standorten des Henriettenstifts, im Annastift und im Friederikenstift vom Tisch. Ausgenommen sind die Bereiche für Covid 19-Patienten. „Wir waren damals die ersten, die zu Beginn der Pandemie geschlossen haben, jetzt sind wir die ersten, die wieder öffnen“, sagte der medizinische Diakovere-Geschäftsführer Thomas Kersting.

„Wir wissen, wie wichtig unseren Patienten und deren Partnern es ist, im Krankheitsfall zu Besuch zu kommen“, betonte der Vorsitzende der Geschäftsführung, Stefan David. „Aufgrund der momentanen Entwicklung halten wir es für nicht mehr angemessen, in unseren Krankenhäusern kaum Besuch zuzulassen.“ Diakovere werde die Pandemielage aber weiter im Blick behalten. „Wir können schnell reagieren“, kündigte David an.

Von NP/epd