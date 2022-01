Hannover: Diakovere-Krankenhäuser melden Geburtenrekord

Hannover

4.107 der insgesamt 8.982 Neugeborenen der Landeshauptstadt kamen in den Geburtskliniken der zum Unternehmen zählenden Häuser Henriettenstift und Friederikenstift zur Welt, wie eine Diakovere-Sprecherin am Montag mitteilte. Demnach bilden die beiden Standorte die geburtenstärkste Geburtsklinik in ganz Norddeutschland.

Das Henriettenstift zählte 2021 den Angaben zufolge 2.689 Geburten, 273 mehr als im Jahr 2020. Im Friederikenstift waren es 1.418 Geburten, 73 mehr als 2020. Ein Grund für die steigenden Zahlen sei das Vertrauen werdender Eltern in die Betreuung in den Häusern: „Wir haben über lange Jahre die niedrigste Kaiserschnittrate in Niedersachsen vorweisen können und legen großen Wert auf die interventionsarme Begleitung der werdenden Eltern, um ihnen und ihrem Kind eine natürliche Geburt zu ermöglichen“, sagte die leitende Hebamme, Sabine Schulte.

Von epd