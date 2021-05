Hannover

Benötigt werden insbesondere Jeanshosen, T-Shirts, Sportschuhe, Übergangsjacken, Unterwäsche, Pflegeartikel, Rucksäcke, Sporttaschen und Isomatten.

Für die Abgabe der Bekleidung bittet die Beratungsstelle herzlich um eine kurze Nachricht per Telefon unter 0511 99040 59 oder E-Mail: kleidungsausgabe@zbs-hannover.de

Die Kleidungsausgabe befindet sich in der Zentralen Beratungsstelle für Personen in besonderen sozialen Schwierigkeiten (ZBS) in der Berliner Allee 8.

Von NP