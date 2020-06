Hannover

Gut fünf Millionen Euro soll die Stadt 2015 für den Deutschen Pavillon auf den Tisch gelegt haben. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise suchte sie händeringend nach Möglichkeiten der Unterbringung. Genutzt wurde das Gebäude allerdings nicht einmal ein Jahr. Jetzt will es die Stadt verkaufen. Allerdings fürchtet sie, dass sich darin Vergnügungsstätten oder ein Bordell ansiedeln könnten. Derzeit wäre das noch erlaubt. Um dies zu verhindern, hat die Politik am Mittwoch eine Änderung des Bebauungsplans beschlossen.

Auch Einzelhandel will die Verwaltung dort nicht, weil sie dadurch ebenfalls „Beeinträchtigungen auf das unmittelbare Umfeld und das sich entwickelnde Wohngebiet Kronsrode“ befürchtet. In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich das Präsidium, Teile der Verwaltung und die Fakultät für Medien, Information und Design der Hochschule Hannover, außerdem die Hochschule für Musik, Theater und Medien. Im Deutschen Pavillon selbst sind Büros vermietet, außerdem durfte in den Hallen das Exposeeum seine Ausstellungsstücke unterbringen, weil es im Herbst seine Räume im Gebäude nebenan verloren hatte.

Deutscher Pavillon: Flüchtlinge zogen schon im August 2016 aus

Die Stadt will den Pavillon in „private Hände“ geben, kündigt sie an. Die Verwaltung hofft, dass mit der Wiederbelebung des Gebäudes „neue Nutzungen zur Weiterentwicklung des Umfelds beitragen“. Sie will dazu ein „öffentliches Interessenbekundungsverfahren“ durchführen, teilt Sprecher Dennis Dix mit.

Wer auch immer das Gebäude kauft: Er wird viel Geld darin investieren müssen. Der Brandschutz muss komplett erneuert werden. Flüchtlinge durfte die Stadt darin nur deshalb unterbringen, weil es dafür Sondergenehmigungen des Bundes gab. Rund 400 zogen im November 2015 ein. Die Feuerwehr hatte innerhalb der Notunterkunft mehrere Zeltdörfer eingerichtet. Schon bald gab es jedoch Klagen über Mäuse und mangelnde Privatsphäre. Schon im August 2016 räumte die Stadt den Komplex wieder frei.

Notunterkunft: Rund 400 Flüchtlinge zogen im November 2015 in den Deutschen Pavillon. Quelle: Katrin Kutter

Keine Partys mehr wegen des Brandschutzes

Beliebt war der Deutsche Pavillon nach der Expo vor allem als Party-Location. Die Telekom veranstaltete dort Firmenfeten mit Stars von Lionel Ritchie bis Pink. Auch IBM und der AWD feierten mit Tausenden Gästen. Seit 2013 aber sind solche Events aus Brandschutzgründen verboten.

Über konkrete Interessenten ist aktuell nichts bekannt. Der Investor, der den Holländischen Pavillon umbauen will, soll mal angeklopft, dann allerdings Abstand von einem Kauf genommen haben. Zuletzt war der Deutsche Pavillon für die Stadt eine Notreserve, falls wieder mehr Flüchtlinge in Hannover ankommen sollten. Mittlerweile sind jedoch eine ganze Reihe neuer Unterkünfte entstanden, während die Zahl der Flüchtlinge, die untergebracht werden müssen, weitgehend stabil blieb.

Von Christian Bohnenkamp