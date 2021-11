Hannover

Der Gütetermin in Sachen Sex-Mobbing bei der Deutschen Bahn ist vor dem Arbeitsgericht Hannover gescheitert. Karin Herbst (43, Name geändert) wird in einem Kammertermin die Vorwürfe gegen ihre Kollegen konkretisieren müssen. Der Anwalt der Bahn erklärte: „Gespräche über Beendigungen des Arbeitsverhältnisses hatten nichts mit Mobbing zu tun.“ Die Klägerin sei seit April 2018 krank, und das hänge nicht mit Schikanen am Arbeitsplatz zusammen. Karin Herbst ist für den Beruf der Zugbegleiterin dienstuntauglich. Sie werde gelegentlich für Aushilfsarbeiten herangezogen, erklärte sie im Gespräch mit dieser Zeitung.

Michael Falke, Fachanwalt für Arbeitsrecht, trat dem entgegen: „Wir können belegen, dass das Mobbing bei der Bahn meine Mandantin krank gemacht hat.“ Er warf dem Arbeitgeber vor, die Zugbegleiterin im Stich gelassen zu haben. „Wir haben um eine Umschulung gebeten, nichts ist passiert.“

Widersprüchliche Angaben des Bahn-Anwalts

Der Arbeitgeber wollte das nicht auf sich sitzen lassen. „Seit dem Brief an den Bahnvorstand bin ich mit der Sache betraut“, erklärte der Bahn-Anwalt. Das war im Oktober 2019. Der Arbeitgeber habe alles sauber abgearbeitet. Es habe Gespräche mit den genannten Kollegen gegeben, bis hin zu arbeitsrechtlichen Maßnahmen. Am Ende der Verhandlung meinte der Arbeitgeber-Vertreter: „Die Mobbing-Vorwürfe lassen wir nicht gelten.“

Anwalt Falke wunderte sich nach der Verhandlung. Einerseits spreche die Bahn von „arbeitsrechtlichen Maßnahmen“ und Gesprächen mit Mitarbeiterin, andererseits habe es kein Mobbing gegeben.

Bahn erhebt Vorwürfe gegen die Klägerin

Die Bahn machte der Klägerin zum Vorwurf, dass sie sich nicht häufig genug auf freie Stellen beworben habe. Es habe in vier Jahren nur ein Dutzend Bewerbungen gegeben. Die Klägerin erklärte auf Nachfrage, dass das nicht stimme. Es seien deutlich mehr Bewerbungen gewesen.

In der Niederlassung Hannover sei sie über Jahre auch auf sexueller Ebene gemobbt worden, sagt die Klägerin. Das Ganze habe angefangen, als sie die Avancen eines Kollegen zurückgewiesen habe. Ein paar Beispiele für das herabwürdigende Verhalten von Kollegen: So sei sie in Gegenwart von fünf Kollegen aufgefordert worden, sich herumzudrehen, damit man ihren Po anschauen könne. Ein Vorgesetzter habe ihr bei einer Fortbildung Pornofilmchen gezeigt. Auch sexuelle Beschimpfung habe es gegeben.

Die Zugbegleiterin hat die Namen der Kollegen in ihrer Klageschrift genannt. Sie fordert 30.000 Euro Entschädigung für die erlittenen Qualen. Der Kammertermin ist am 23. März 2022.

Von Thomas Nagel