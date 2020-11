Hannover

Bezirksbürgermeister Lothar Pollähne kann es langsam nicht mehr hören. Der SPD-Mann würde seine Südstadt gerne so flächendeckend wie möglich zur Tempo-30-Zone machen. „Für die Sicherheit und die Lebensqualität“, sagt er. Doch aus Hannovers Stadtverwaltung hört er immer wieder: „Geht nicht“, wenn er die Geschwindigkeitsbegrenzungen ausweiten möchte. Der Frust wächst – und das nicht nur bei Pollähne. Immer wieder scheitern Tempo-30-Initiativen an den Behörden und der Straßenverkehrsordnung, auf die sich diese berufen.

Trotz Verbesserungen, die darin mit den vergangenen Novellierungen zum Beispiel für den Radverkehr aufgenommen wurden: Das Regelwerk scheint noch aus einer Zeit zu stammen, in der der flüssig und zügig fließende Autoverkehr oberste Priorität hatte. Den Tempo-30-Plänen in der Südstadt etwa erteilt die Stadt mit der Begründung eine Absage, dass sie laut Straßenverkehrsordnung dazu verpflichtet sei, ein „innerörtliches Vorfahrtstraßennetz“ zu definieren. Ausnahmen seien „nur zulässig, wenn dies aus Sicherheitsgründen erforderlich ist“.

„Muss erst ein Kind überfahren werden?“

Sie sollen laut Stadt „auf bestehenden Straßen nur dann angeordnet werden, wenn Unfalluntersuchungen ergeben haben, dass häufig geschwindigkeitsbedingte Unfälle aufgetreten sind“. Pollähne ärgert das: „Damit kommen sie immer wieder. Ich halte das für zynisch. Muss erst ein Kind überfahren werden, damit etwas passiert?“, schimpft er.

Der Bezirksbürgermeister kann zwar noch nachvollziehen, dass auf der Hildesheimer Straße, dem Bischofsholer Damm und der Marienstraße 50 Stundenkilometer gefahren dürfen, weil diese als Verbindung eine Bedeutung über den Bezirk hinaus hätten. Für die meisten Straßen in der Südstadt, auf denen noch Tempo 50 zulässig ist, treffe das allerdings nicht zu. „Null Verständnis“ zeigt Pollähne zum Beispiel dafür, dass Tempo 30 laut Stadt weder für den Altenbekener Damm noch die Geibelstraße angeordnet werden kann, von kleinen Bereichen direkt vor den Schulen und vor Altenheimen abgesehen.

Verärgert: Bezirksbürgermeister Lothar Pollähne will fast überall Tempo 30 in seiner Südstadt. Quelle: Samantha Franson

Verkehrsplanung von vorgestern

Beide Straßen seien wichtige Schulwegverbindungen. An der Geibelstraße gibt es jeweils freitags darüber hinaus den Wochenmarkt, dort verkehrt außerdem nicht einmal eine Buslinie der Üstra. „Für mich ist das eine reine Anwohnerstraße“, stellt Pollähne klar. Die Stadt sieht das anders. Die Voraussetzungen für Tempo 30 seien auf der Geibelstraße „nicht gegeben“, teilt sie auf Anfrage der NP mit.

Für Pollähne ist das Verkehrsplanung von vorgestern. Der Aspekt Lebensqualität finde dabei „überhaupt keine Berücksichtigung“. Aus seiner Sicht müsste es genau anders herum laufen. Grundsätzlich sollte Tempo 30 vorgeschrieben werden, und dann müssten die Kommunen ausdrücklich begründen, warum auf einzelnen Straßen dennoch 50 Kilometer pro Stunde zugelassen werden sollen.

Ärger über Regeln und Behörden auch im Umland

Das sieht Hemmingens Bürgermeister Claus Schacht ( SPD) ähnlich. Er forderte jüngst einen Paradigmenwechsel. Denn auch im Hemminger Ortsteil Wilkenburg kämpfen Anwohner bisher vergeblich für Tempo 30. Im Oktober übergaben sie Unterschriften an Behörden und Politik. „Man sollte nicht länger danach gehen, ob der Autoverkehr nicht behindert wird, sondern sich nach Fußgängern und Radfahrern richten“, sagte Schacht.

Den Wilkenburgern machten Region und die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr jedoch wenig Hoffnung, dass ihre Initiative für die Wülfeler Straße von Erfolg gekrönt sein könnte. Die Landesbehörde erklärte, dass lediglich ein Lärmpegel von mindestens 70 Dezibel am Tag, ein außerordentlicher Unfallschwerpunkt oder ein direkter Zugang von Seniorenheimen, Schulen oder Kitas zu den Straßen laut der Straßenverkehrsordnung eine Reduzierung auf Tempo 30 in Ortsdurchfahrten rechtfertigten. Dies sei an der Wülfeler Straße alles nicht der Fall, hieß es.

Schwieriger Kampf: Eine Wilkenburger Initiative fordert Tempo 30 an der Wülfeler Straße. Quelle: Stephanie Zerm

Ebenfalls vergeblich kämpfen schon lange Anwohner der Wunstorfer Straße in Limmer um eine Tempo-30-Zone. Viel los ist dort schon jetzt. Durch die Wasserstadt Limmer wird der Verkehr weiter zunehmen – und damit die Unfallgefahr und der Lärm, so ihre Befürchtung. Das Problem: Die Wunstorfer Straße ist eine Bundesstraße. Und auf Bundesstraßen ist mindestens Tempo 50 vorgeschrieben. Selbst die Stadt Hannover würde auf dem betroffenen Abschnitt gerne eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Stundenkilometern sehen. Sie scheiterte allerdings bisher am Widerstand des Landes, das dafür zuständig ist.

Region nutzt Klausel für großen Tempo-30-Versuch

Mehr möglich ist allenfalls im Rahmen von Modellversuchen. Die Stadt Hannover hätte gerne mit der Marienstraße und der Friedrich-Ebert-Straße an einem Test des Landes teilgenommen, mit dem untersucht werden sollte, in wie weit sich Tempo 30 auf die Schadstoffbelastung, die Unfallzahlen und den Lärm auswirkt. Das Verkehrsministerium gab Hannover jedoch keinen Zuschlag, wählte stattdessen sechs Straßen in Göttingen, Osnabrück, Garbsen, Seevetal, Edewecht und Friedland aus. Bei der SPD sorgte das für Verärgerung. Sie vermutete dahinter auch eine Böswilligkeit des CDU-geführten Ministeriums.

Die Region hat jetzt einen eigenen Modellversuch aufgelegt, bei dem Kommunen mitmachen können. Sie nutzt dafür geschickt eine Innovationsklausel in der Straßenverkehrsordnung von 2019. Dutzende Ortsdurchfahrten haben Gemeinden in der Region bereits angemeldet, in Hemmingen soll immerhin die Alte Dorfstraße dabei sein. Allerdings soll der Test zunächst nur drei Jahre lang laufen, weil die Klausel eine Befristung vorschreibt.

Für Hannovers Südstadt nützt dieser ohnehin nichts, weil dafür nur Kreisstraßen in Frage kommen, für die die Region zuständig ist. Bezirksbürgermeister Pollähne wird also noch weiter kämpfen müssen. Die Regeln, die jetzt noch gelten, sind für ihn „nicht in Stein gemeißelt“. Er ist sich sicher: „Irgendwann wird Tempo 30 bei uns kommen müssen“.

Von Christian Bohnenkamp