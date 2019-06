Hannover

Der Politik in Hannovers Rat sind Autoposer und der Lärm, den sie verursachen, zunehmend ein Dorn im Auge. Sie haben die Stadt aufgefordert, in Zusammenarbeit mit der Polizei ein Konzept dagegen zu erarbeiten. Der Kampf gegen die Szene, die sich vor allem über die PS-Stärke ihrer heulenden Motoren definiert, ist allerdings ein schwieriger.

Das Phänomen sei der Polizei „bekannt“, sagt Polizeisprecherin Isabel Christian. Vor allem im innerstädtischen Bereich und an den Wochenenden würden „hochklassige, PS-starke Autos gern präsentiert“, indem durch das Aufheulenlassen des Motors und unnötig starke Beschleunigung Lärm verursacht werde. Auch verbotene Veränderungen an Technik und Bauart solcher Fahrzeuge stellten die Beamten „bei Kontrollen immer wieder fest“, so Christian.

Autorennen mit 450-PS-Mustang

Schon seit längerer Zeit führt die Polizei deshalb immer wieder Schwerpunktkontrollen durch, um das Problem einzudämmen. Zuletzt am 18. Mai. Sieben Fahrzeuge waren zu laut, bei ebenso vielen war die Betriebserlaubnis erloschen, weil sie illegal manipuliert worden waren. Zwei davon an der Auspuffanlage. Laut Polizei waren die Fahrzeuge durch die illegalen Schraubereien „erheblich lauter“ geworden.

Auch ein illegales Rennen hatten sich Autoposer geliefert. Ein 29-Jähriger hatte seinen geliehenen, 450 PS-starken Ford Mustang zweimal so stark beschleunigt, dass das Heck ausbrach, er musste seinen Führerschein abgeben.

Damit sie die verbotenen Veränderungen an den Fahrzeugen erkennen können, werden die Beamten regelmäßig geschult. Sie sollen „qualifizierte Kontrollen auch im Rahmen des Streifendienstes“ vornehmen, so Sprecherin Christian.

Stadt kann wenig tun gegen Autoposer

Oft allerdings stößt die Polizei auch an ihre Grenzen. Wie Claudia Göttler, die für den besonders betroffenen Bezirk Mitte zuständige Bezirksmanagerin, im vergangenen Jahr berichtete, sind die Umbauten an den Fahrzeugen oft legal, wurden vom Kraftfahrtbundesamt zugelassen oder nachträglich durch Prüfer von TÜV oder Dekra als zulässig bewertet. Papiere dazu würden immer wieder von Tunern vorgelegt. In diesen Fällen sei von „rechtlich zulässigem Lärm auszugehen“, erklärte Göttler.

Die Stadt selbst darf gar keine Fahrzeuge anhalten. Sie kann nur unterstützend tätig werden, zum Beispiel durch Geschwindigkeitskontrollen. Doch auch dafür gibt es Grenzen. Das Land lasse diese nur an Unfallschwerpunkten zu, hatte die Stadtbezirksmanagerin berichtet.

Von Christian Bohnenkamp