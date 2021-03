Hannover: Der neue Angel-Boom

Hannover

Gerd Heuer wird in wenigen Wochen 75 und angelt seit 60 Jahren. Als Zehnjähriger hat der Hannoveraner einst Edelkrebse und Stichlinge aus dem längst stillgelegten Möve-Bad in Ricklingen geholt, von seinen Eltern hatte Heuer die Leidenschaft nicht in die Wiege gelegt bekommen.

„Vertrödelte Zeit’ hat mein Vater immer gesagt“, erinnert sich Heuer. Der Vater hätte sein Hobby mit einer wegwerfenden Bewegung abgetan. „Mich hat das Angeln immer fasziniert“, sagt der Rentner, „diese Verbindung von Natur und Tier, das Wasser, dass du nie weißt, ob du Erfolg hast und wann. Die Faszination ist geblieben.“ Dann holt Heuer ein Foto aus der Jacke. „Auf dem Ricklinger Marktplatz haben sie dem Angeln sogar ein Denkmal gesetzt“, sagt er und zeigt auf das Beweisbild, „1959 war das. Später hat Herbert Schmalstieg immer die Fahne für uns hochgehalten. Der war im Verein und ist mit Anglergruppen sogar in Urlaub gefahren.“

Mitglied im Fischereiverein Hannover von 1906 kann jeder ab acht Jahren werden. Die Fischerprüfung kann aber erst mit Vollendung des 14. Lebensjahres abgelegt werden. Die Aufnahmegebühr für Erwachsene (für Jugendliche gibt es keine) beträgt inklusive Mitgliedsausweis und Schlüssel 83 Euro, der jährliche Beitrag 17 (für Kinder zwischen acht und elf), 30 (zwölf bis 18) oder 100 Euro für Erwachsene. Eine Erstausrüstung mit Angel, Rolle, Schnur, Schwimmer, Köder, Kescher, Maßband, Fischbetäuber, Messer, Hakenlöser und Rachensperre gibt es beim Fachhändler im Paket ab 150 Euro. Angelruten können allerdings bis zu 3000 Euro und mehr kosten. Nützlich sind außerdem Hocker und Schirm, Rutenhalter, Ködernadel, Köderbox, Angeltasche, Bissanzeiger, Kopflampe, Angelhose und Gummistiefel. Fachgeschäfte sind Askari in Altwarmbüchen (Gewerbegebiet Opelstraße), Kapune Angelgeräte in Hannover (Goethestraße 40) und Fish & Fun in Hemmingen (Max-von-Laue-Straße 9).

Angeln war in – und ist es wieder. Schon vor Corona war der Fischereiverein Hannover ein eigener Bezirksverband im Angelverband Niedersachsen und mit 4500 Mitgliedern einer der größten Vereine der Stadt. „Aber was in den letzten Monaten passiert ist“, sagt Heinz Pyka, der 1. Vorsitzende, „das hat uns alle umgehauen. Wenn wir nicht zwei wirklich fleißige Frauen in der Geschäftsstelle beschäftigen würden, hätten wir diesen Ansturm gar nicht bewältigen können.“ Binnen eines Jahres ist die Zahl von 4500 auf 5218 Mitgliedern angewachsen, in einer Zeit, in der Sportvereine, Parteien, Kirchen und Verbände über Mitgliederschwund klagen. „Wir sind eindeutig Gewinner dieser Krise“, sagt der 70-jährige Pyka, seit bald 40 Jahren im Vereinsvorstand, „und ein Ende dieses Booms ist noch gar nicht abzusehen.“

Bobby war schon in Bulgarien Angler

Bobby Schykov, der eigentlich Boris heißt, kam vor fünf Jahren mit seinen Eltern aus Bulgarien, er war schon dort ein Angler. „Es ist so cool, mitten in der Natur zu stehen, die Angel ins Wasser zu halten und gespannt zu warten, ob einer anbeißt“, sagt der 16-Jährige, der die Fischerprüfung längst abgelegt hat. Ob seine Freunde nicht schmunzeln, bei dem in seiner Altersklasse wohl eher ungewöhnlichen Hobby? Bobby grinst und sagt: „Zwei vielleicht, alle anderen sind selbst Angler und wollen mich immer begleiten und auch was fangen.“

Für Laien vielleicht interessant: Die Ricklinger Kiesteiche, auf deren nicht öffentlich zugänglicher Halbinsel der Vereins-Treffpunkt steht, sind durchaus artenreich: Hechte, Aale, Karpfen, Brassen und Welse mit teilweise mehr als zwei Meter länge tummeln sich da – und die Vereinsmitglieder dürfen nicht nur dort angeln. „Wir haben 500 Hektar Wasserfläche gekauft oder gepachtet“, erklärt Pyka: In Müllingen, Giften, Immensen, einem Teil von Aller, Mittellandkanal und der Leine, in Schliekum und Kolshorn, den Döhrener Teichen, den Wülfeler Teichen, zuletzt auch den Hemminger Dorfteich. „Bei dem Zulauf brauchen wir immer neue Gewässer“, sagt Pyka, „und wir finden immer neue.“

Thorge Krause ist durch Papa Carsten (49) zu seinem neuen Hobby gekommen, früher war er eher Rugbyspieler beim VfR Döhren: „Als Papa angefangen hat, wollte ich auch“, sagt der Zwölfjährige, der der Prüfung in zwei Jahren entgegenfiebert, „mir gefällt beim Angeln alles.“ Bei gutem Wetter geht’s für Vater und Sohn fast jedes Wochenende raus in die Natur, auch mal für zwei, drei Stunden nach Feierabend und Schule. Carsten Krause weiß: „Meist fängt mein Sohn mehr als ich.“

Vereinsjugendleiter Jens Matyschok (50), der verantwortlich ist für die Angebote an immerhin 338 Jugendliche, freut sich über das große Plus an Eintritten und Aufmerksamkeit: „Auch die Natur profitiert. Weil die Kinder und Jugendlichen bei uns Disziplin und Teamgeist lernen, aber auch den Umgang mit der Tierwelt und die Bewahrung der Artenvielfalt.“ Chef Pyka ist sicher: „Hier spielen Tablet und Handy ganz schnell keine Rolle mehr. Angeln ist durchaus eine spannenden Geschichte. Wenn vorne der Schwimmer an der Angel wackelt und du nicht weißt, wer unten dranhängt. Wir bringen die Leute aus dem alltäglichen Trott und aus den Büros raus ins Grüne und ans Wasser. Hier kann man die Seele baumeln lassen. Und zwar das ganze Jahr über.“

Den Boom, der fast alle Ballungsräume der Bundesrepublik erfasst hat, erklärt er mit dem „Privileg, sich dauernd in der Natur zu bewegen“ und der Auseinandersetzung „mit hochwertigen und gesunden Nahrungsmitteln. Die werden den Menschen doch immer wichtiger.“ Nach 60 Minuten ist der Termin mit der NP eigentlich beendet für die sieben Jungen und Männer, die mittags extra zusammengekommen sind. Bobby will noch nicht nach Hause, „wenn ich schonmal hier bin, muss ich auch noch eine Runde angeln“. Während Heinz Pyka von seinen elf Kanada-Urlauben, von Vancouver und vom Lachsfischen schwärmt, hat der Bulgare schon die Angel draußen und winkt nach wenigen Minuten. „Der hat einen“, sagt Pyka und winkt zurück: „Es lohnt sich eben immer, ein Angler zu sein.“

Interview 1: Das sagt der Anfänger

Jonas Ege ist zehn Jahre alt und besucht die fünfte Klasse der IGS Südstadt. Mutter Sabrina ist Moderatorin bei Antenne Niedersachsen.

Wie lange angelst Du schon im Fischereiverein Hannover?

Ich interessiere mich schon seit zwei Jahren dafür. Ich habe mir erst YouTube-Videos angeschaut und dann beschlossen, das auch mal auszuprobieren. Und siehe da, das macht total Spaß. Mehr als ich gedacht habe. Im Verein bin ich jetzt seit zwei Monaten.

Dein größtes Hobby?

Ich spiele auch American Football bei den Spartans. Aber Angeln mag ich gerade noch lieber. Obwohl sich wirklich kein einziger aus meiner Familie fürs Angeln interessiert.

Was magst Du besonders?

Ich spiele zwar gerne mit meinen Freunden, aber ich bin auch echt gerne alleine ganz für mich in der Natur.

Schon mal was gefangen?

Bisher drei Fische, keine Riesen, aber immerhin. In Kanada mal so einen großen Raubfisch von zwei Metern zu fangen, das wäre mein Traum. Aber ich habe ja gerade erst angefangen und brauche Geduld. Warten gehört auch zum Angeln.

Interview 2: Das sagt der Vorsitzende

Heinz Pyka ist 70 Jahre alt und wäre gerne Förster geworden. Tatsächlich ist der Mann aus St. Andreasberg im Harz bis zur Pensionierung Verwaltungsfachangestellter bei der Deutschen Rentenversicherung gewesen. Seit 1984 ist er im Vorstand des Fischereivereins Hannover, seit 2011 der 1. Vorsitzende und Vizepräsident des Anglerverbandes Niedersachsen. Er ist auch Jäger, hat das Revier südliche Leinemasch und Innenstadt gepachtet und darf es bejagen.

Woher kommt Ihre Angel-Leidenschaft?

Ich habe mir als junger Bengel Forellen aus den Bächen bei St. Andreasberg geholt und bin dabei erwischt worden. Der Förster hat mir gesagt: Du gehst sofort in den Lauterberger Angelverein und lässt dich hier nie mehr blicken, dann drücke ich beide Augen zu. So habe ich es gemacht.

Was gibt Ihnen das heute?

Ich bin einfach gerne in der Natur und kann nicht nur zu Hause vor der Glotze sitzen. Das würde mich krank machen. Angeln ist Balsam, eine Therapie für die Seele. Ich liebe das. Und es kommt ja gerade wieder so richtig in Mode.

Hätten Sie mit einem derartigen Schub durch Corona gerechnet?

Eindeutig nein. Mich freut aber nicht nur, dass unser Verein zahlenmäßig größer geworden ist, sondern dass wir uns in den letzten Monaten im Durchschnitt deutlich verjüngt haben, bestimmt um fünf oder sechs Jahre. Unser Verein wurde 1909 von honorigen Leuten gegründet, Fabrikbesitzer und ein Opernsänger waren da-runter. Wir haben die gesamte Gesellschaft abgebildet, und das tun wir heute wieder. Es sind Ärzte und Professoren dabei, Handwerker und Beamte, erfreulich viele Frauen. Ich will noch eine Amtszeit von drei Jahren machen und fände es klasse, wenn mich dann eine Frau als erster Vorsitzende ablösen würde. Das brächte nochmal einen neuen Schwung.

