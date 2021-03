Hannover: „Der Zoo lebt wieder“ – freie Sicht auf die Robben

Hannover

„Der Zoo lebt wieder“, freut sich Sprecherin Yvonne Riedelt. Aber die Beschränkungen bleiben. Höchstens tausend Besucher können das Gelände am Tag betreten. Mehr lässt das Anmeldesystem nicht zu. Zudem sind die Innenbereiche weiterhin geschlossen.

Für Nana sind die Gesichter hinter dem Geländer noch ein ungewohnter Anblick. Das 15 Monate alte Eisbärweibchen hat die Besucher in den letzten Tagen neugierig beobachtet. Vor einem Jahr, als sie die Wurfhöhle zum ersten Mal verlassen durfte, war der Zoo schon geschlossen. Tierpflegerin Ann Katrin Schumacher hat eine enge Bindung zu den Bären. Als sie an die Brüstung tritt, springt Nana ins Wasser und schaut erwartungsvoll zur ihr hinauf. „Dass Nana die Besucher fehlen, wäre wohl zu viel gesagt. Aber sie interagiert gern mit Menschen, etwa wenn sie unter Wasser Besucher an der Scheibe verfolgt“, sagt Schumacher.

Auch Unterwasserbereich gesperrt

Der Unterwasserbereich ist allerdings im Moment noch nicht zugänglich. So haben die Eisbären weiterhin freie Sicht auf die Robben nebenan. Die Sichtverbindung zum Nachbarbecken wurde beim Bau bewusst eingeplant. Auch sonst versucht der Zoo viel, um den Bären genügend Ablenkung und Reize zu bieten. Dafür sorgt Ann Katrin Schumacher etwa beim medizinischen Training, bei dem sie die Bären durchs Gitter hindurch untersucht. Oder indem sie zwei „Eistorten“ ins Wasser wirft, eimergroße Eisstücke, die Haferflocken, Rinderfett, Honigmelone und Möhren enthalten. Nana und ihre Mutter holen sich die Blöcke auf die kleine Insel ihres Beckens, stemmen sich mit ihren Vordertatzen darauf und sind so eine halbe Stunde beschäftigt.

Lockdown auch für Tiere eine Umstellung

„Für die höher entwickelten Tiere war und ist der Lockdown eine Umstellung“, sagt Tierpflegerin Sarah Menzenbach. So haben die Gärtner an den Bäumen des Tropenhauses deutlich mehr angeknabberte Blätter registriert. Die hier lebenden Loris, kleine buntgefiederte Papageien, haben offenbar eine neue Beschäftigung gefunden. Die zutraulichen Vögel sind es eigentlich gewöhnt, täglich von Besuchern gefüttert zu werden.

Der Lockdown ist auch für die Löwen eine Umstellung. Quelle: Julian Stratenschulte

Wer sich dem Gorillagehege nähert, den behält Silberrücken Buzandi genau im Auge. Seine Aufgabe ist es, die Gruppe zu beschützen. Im Lockdown war also wenig zu tun. Daher versuchte der Gorilla, den Tierpflegern umso mehr zu imponieren. „Kürzlich hat er ein Radieschen unter dem Gitter durchgeschoben. Es war ein Geschenk - für mich! Das haben wir noch nie erlebt“, sagt Sarah Menzenbach. Morgens, bevor sie mit den Kollegen das Gehege saubermacht, gehen die Gorillas eigentlich von sich aus in die Schlafkäfige. „Jetzt räumen die Tiere ihren Bereich nicht mehr so schnell. Sie wollen, dass wir uns länger mit ihnen beschäftigen.“

Zootag kostet mehr als 60.000 Euro

Viel Kurzweil bereiten den Schimpansen etwa die ferngesteuerten Futterklappen im Außenbereich. Dahinter kommt jedes Mal Neues zum Vorschein: Spielzeug, Quark in Plastikröhren, oder Tennisbälle, die mit zerknüllten Zeitungen und Erdnüssen gefüllt sind. „Wichtig ist, dass die Klappe unregelmäßig aufgeht. Sonst ist es bald keine Überraschung mehr“, sagt Menzenbach. Sie verbringt oft ihre Mittagspause im Affenhaus. Auch die Kollegen aus der Personalabteilung kommen in der Pause gern hierher, um den Tieren Gesellschaft zu leisten.

Auch die anderen der über 2.000 Zootiere müssen versorgt werden. So kostet ein Zootag über 60.000 Euro, auch im Lockdown. Diese Ausgaben kommen normalerweise zu mehr als 80 Prozent durch den Verkauf von Eintrittskarten wieder rein. Staatliche Hilfszahlungen bekommt der Zoo nicht. Viele Zoofreunde haben den Zoo schon durch Spenden, Tierpatenschaften und Gutscheinkäufe unterstützt. „Das gibt uns viel Kraft“, sagt Yvonne Riedelt. Einige Kinder haben sogar schon ihr Taschengeld gespendet, sagt sie.

Säugetiere nehmen größeren Anteil

Ob den Tieren die Menschen genau so fehlen, lässt sich nicht pauschal beantworten. Säugetiere, so scheint es, nehmen besonders großen Anteil an dem Geschehen jenseits der Scheiben, Geländer und Gitterstäbe. Vielleicht fällt es dem Besucher aber auch nur leichter, sich in diese Tiere einzufühlen. Wer ohnehin immer Artgenossen um sich herum hat, der scheint auch vor Langeweile gefeit zu sein, so wie die Erdmännchen oder die Schafe im zooeigenen Bauernhof. Jetzt vertreibt ihre Gesellschaft auch wieder einigen Menschen die Zeit.

Von Urs Mundt (epd)