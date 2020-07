Hannover

Ein Kuss. Ein Abschied. Der Alptraum beginnt.

Es ist einer der mysteriösesten Fälle in der Kriminalgeschichte Hannovers. Der die Menschen auch 20 Jahre später immer noch bewegt. Eine Frau verschwindet. Spurlos – im wahrsten Sinne des Wortes. „Dass man so gar nichts findet, ist wirklich sehr selten und ungewöhnlich“, sagt ein Ermittler.

Der 10. August 2000: Inka Köntges verabschiedet sich gegen acht Uhr von ihrem Ehemann. Mit einem Kuss. Sie fährt mit ihrem Fahrrad, einem Fünf-Gang-Rad der Marke Pegasus, los, Richtung Medizinische Hochschule. Sie arbeitet dort seit April 2000, kann dort ihre Doktorarbeit schreiben. Ihre Wohnung ist in der Bronsartstraße in der List, sie radelt Richtung Eilenriede. Sie kennt sich dort nicht besonders gut aus, man kann sich dort auch leicht verfahren.

Ein letztes Lebenszeichen kurz vor der Brücke

Dann das wahrscheinlich letzte Lebenszeichen der damals 29-Jährigen: Ein Zeuge sagt, Inka Köntges hätte ihn gegen 8.45 Uhr nach dem Weg zur MHH gefragt. „Mir kam eine Radfahrerin entgegen, sie wurde langsamer, ich dann auch“, berichtet der Mann später im Fernsehen. „Sie fragte mich ganz höflich, wo geht es bitteschön zur Medizinischen Hochschule?“ Er ist sich sicher, dass es Inka Köntges war, als er später ihre Fotos sieht, die Beschreibung passt.

Die Plakate in der Eilenriede: Der Ehemann von Inka Köntges ließ sie in der Eilenriede aufhängen.

Er weist ihr den Weg zur Schneckenbrücke, die über den Messeschnellweg führt – die Brücke heißt inzwischen Rut-und-Klaus-Bahlsen-Brücke. Fährt man sie auf der anderen Seite des Schnellwegs wieder herunter, ist bereits der Telemax zu sehen, man erreicht schnell die enge Kleestraße mit ihren vielen Kleingärten. Nicht besonders stark genutzt, aber auch nicht einsam. Traf sie dort jemanden? Der, so eine Theorie, sie und ihr Fahrrad unbemerkt in einen Wagen einschloss und davonfuhr?

„Grundvertrauen in Gottes Führung“

Oder gab es gar kein Verbrechen, wollte Inka Köntges ihrem Alltag entfliehen? Dafür gibt es allerdings keine Anzeichen, auch Freunde und Bekannte halten das für ausgeschlossen. Auch für Roger Bahr ist das die unwahrscheinlichste Variante. Der Pastor kennt Inka Köntges noch aus gemeinsamen Oldenburger Zeiten, die gläubige Christin war sehr engagiert in der Baptistengemeinde. „Ich habe sie als lebensfrohe Frau kennengelernt. Sie hatte ein Grundvertrauen in Gottes Führung. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass sie einfach geht.“ Bahr beschreibt sie als einen sehr nachdenklichen, tiefgründigen Menschen.

Der Pastor: Roger Bahr traute das Ehepaar – und kannte Inka Köntges schon sehr lange. Er ist von einem Verbrechen überzeugt.

Inka Köntges studiert zunächst in ihrer Heimatstadt Hamburg Islamwissenschaften, wechselt 1992 dann aber nach Oldenburg und zur Biologie. „Sie war sehr präsent in der Gemeinde, war über Jahre in mehreren Kreisen aktiv“, erinnert sich der Pastor. Sie reitet, sie liebt Katzen. Und sie tanzt gern – beim Unisport, in einer Rock-’n’-Roll-Gruppe, lernt sie Marc kennen, die beiden werden ein Paar. „Er hatte mit dem Glauben nicht so viel am Hut“, so der Baptist. „Aber er hat es respektiert und sie unterstützt. Die beiden passten gut zusammen.“

Quelle: Fleischhauer

Naturhochzeit am See

Er zieht 1998 nach Hannover, sie ein Jahr später. Sie wollen heiraten, leben gemeinsam in der List. Sie bitten Roger Bahr, sie zu trauen, obwohl der bereits seit 1999 in Dormagen tätig ist. „Das hat mich gefreut“, erzählt der 56-Jährige. „Es war eine Naturhochzeit an einem kleinen See mit einer Hütte mit rund 60, 70 Gästen. Nichts Pompöses, alles sehr natürlich gehalten.“

Nur wenige Wochen dann der Schicksalstag: Der Ehemann kommt gegen 17 Uhr nach Hause. Gegen 22 Uhr ruft eine Freundin an, mit der Inka am Abend verabredet war. Er bekommt Panik, ruft den Chef seiner Frau an – und erfährt, dass sie nicht bei der Arbeit erschienen ist. Inka Köntges ist spurlos verschwunden.

Suche nach Inka Köntges: Eine Hundertschaft der Polizei sucht im Unterholz der Eilenriede

Die Polizei sucht sie, der Zeuge aus der Eilenriede meldet sich. Allerdings erst 14 Tage später, als er ihr Foto in der Zeitung sieht. Die Fahnder glauben ihm, er kann die Verschwundene und das Fahrrad gut beschreiben. Einsatzkräfte durchsuchen mehrfach die Gegend rund um die Schneckenbrücke, die Kleingärten, die angrenzenden Parkflächen. Und finden – nichts. Auch ihre Umhängetasche und das rote Haarband bleiben verschwunden.

Das Fahrrad: Mit dem Pegasus-Fahrrad war sie unterwegs – auch von dem Bike gibt es keine Spur.

Niemand versucht, Geld von ihrem Konto abzuheben. Der Ehemann setzt 20.000 Mark Belohnung aus, hängt 5000 Plakate in der Eilenriede auf. Manchmal keimt Hoffnung auf, weil Zeugen die 29-Jährige in Oldenburg und sogar in Indien gesehen haben wollen. Ein Unbekannter ruft 440-mal bei der Polizei an, sagt „Ich habe Inka“. Polizisten prüfen, ob sie in einer Baptistengemeinde untergetaucht ist. Alles zerschlägt sich.

Alptraum für die Mutter

Für die Familie ein Alptraum. Die Mutter sagte einen Monat nach dem Verschwinden ihrer Tochter: „Mein Kind zu verlieren ist das Schmerzhafteste, was mir je geschehen ist. Aber ein Leben lang nach ihr zu suchen, ohne zu wissen, was wirklich passiert ist, wäre ungleich schmerzhafter.“

Offiziell für tot erklärt Die Familie von Inka Köntges hat schließlich einen Schlussstrich gezogen – und ließ die Frau nach dem Verschollenheitsgesetz im Jahr 2012 offiziell für tot erklären. Den Antrag dazu hat die Zwillingsschwester von Inka Köntges gestellt. Nach dem Gesetz kann ein solcher Antrag frühestens nach Ablauf des Jahres gestellt werden, in dem die Betroffene zehn Jahre lang als verschwunden gilt. Es gibt eine Frist, innerhalb der sich die vermisste Frau selbst bei den Behörden melden müsste oder andere Menschen ihre Aussagen über den Verbleib der Gesuchten machen können. Als Todeszeitpunkt gilt bei Inka Köntges der 10. August 2000, der Zeitpunkt ihres Verschwindens. Der Ehemann hatte sich bereits 2005 scheiden lassen. Auch zog er damals die ausgelobte Belohnung zurück.

Vermisste taucht nach 31 Jahren auf Es sind erstaunliche Parallelen: Im Jahr 1984 verschwand die Braunschweigerin Petra P. aus Braunschweig ebenfalls spurlos. Auch in diesem Fall vermuteten die Ermittler ein Verbrechen an der damaligen 24-jährigen Informatikstudentin, ermittelten wegen Mordes. Über Aktenzeichen xy flimmerte ihr Bild 1985 bundesweit auf den Fernsehern. Alles blieb erfolglos. Sie wurde für tot erklärt Aber: Die Frau lebt. Zu der Zeit in Gelsenkirchen, später dann in Düsseldorf. Und nur ein unfassbarer Zufall führt 31 Jahre später zur Wahrheit. In ihrer Wohnung in einem unauffälligen fünfstöckigen Mehrparteienhaus an einer Düsseldorfer Hauptverkehrsstraße gab es Spuren eines Einbruchversuchs. Als Polizisten P. im April 2016 aufsuchen, verrät die Frau ihre wahre Identität. Die scheue Frau P. habe nicht einmal einen gefälschten Ausweis gebraucht, berichtet die Polizei. Wie sie so lange Jahre ohne Personalausweis, Reisepass, Führerschein, Krankenversicherungs- und Bankkarte leben konnte, blieb allerdings ihr Geheimnis. Sie wollte auch keinen Kontakt zur Familie in Braunschweig. Petra P. hatte offenbar ihr Abtauchen geplant, und es sollte so aussehen, als ob ihr etwas zugestoßen sei. Über das Motiv konnten die Experten nur rätseln: Sie befand sich kurz vor ihrem Verschwinden in der Endphase ihrer Diplomarbeit, hatte sich ein sehr schweres Thema ausgesucht, wie die Ermittler damals berichteten. Überzogene Ansprüche an sich selbst, Versagensängste und sehr viel Stress – das könnte die Situation sein, aus der sie damals geflohen ist. Auch Inka Köntges klagte darüber, dass ihr die Arbeit an der MHH zu viel würde.

Von Christian Lomoth