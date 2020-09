Hannover

Die Friedhöfe einer Stadt müsse man sich vorstellen wie ihre Viertel, sagt Cordula Wächtler. In manchen stehen mehr Villen, in den anderen mehr Hochhäuser. „Die Villen“, sagt die Leiterin der städtischen Friedhöfe in Hannover, „finden Sie in Engesohde. Aber nicht die Hochhäuser“. Die stehen hier: Auf Hannovers größtem (68,5 Hektar) Friedhof in Seelhorst. Der Stadtfriedhof zwischen Hoher, Peiner und Garkenburgstraße wurde 1920 im frühdemokratischen Geist der Weimarer Republik erbaut – er ist eine symmetrisch angelegte Ruhestätte für die breite Gesellschaft, seine Wege säumen Eichen und Hainbuchen statt prominent platzierter Grabsteine. Am Sonntag, dem bundesweiten Tag des Friedhofs, feiert die Stadt den 100. Geburtstag des Seelhorster Friedhofs.

Trotz seiner kurzen Liste städtischer Ehrengräber ( Wilhelm Fahlbusch, der 1933 Mordopfer der SA wurde, ist der einzige Name) kann der Stadtfriedhof Seelhorst eigene, mit Hannover eng verschlungene Geschichten erzählen. Eine davon ist die der Religion: Die Weimarer Verfassung garantierte seit 1919 Religionsfreiheit, in der damals konzipierten Friedhofskapelle sollte keine permanente religiöse Symbolik angebracht werden. Ein Baumeister versteckte trotzdem Bibelzitate in der Nähe der Decke. „Selbst, wenn man ganz hinten sitzt, kann man die nicht ganz lesen“, sagt Wächtler. Erst später kamen andere Glaubensgemeinschaften auf den Friedhof. Seit den Neunzigern enden buddhistische Trauerfeiern, die in der Pagode Vien Giac in Mittelfeld stattfinden, mit einem Begräbnis in Seelhorst.

QR-Codes auf dem Grabstein: Lebendiges Trauern

Stadtfriedhöfe sind nicht nur letzte Ruhestätte, sondern auch Orte des Lebens – Räume für Pflanzen und Tiere inmitten der Städte, natürliche Rückzugsorte für die Bewohner, grüne Lungen des Stadtklimas. Vier der fünf hannoverschen Stadtfriedhöfe stehen unter Denkmalschutz, darunter der Seelhorster mit seinen backsteinroten Eingangsbauten von 1924. „Wir haben eine gesellschaftliche Verpflichtung, unsere Friedhöfe zu pflegen“, sagt Wächtler. Dazu müsse sich die Verwaltung manchmal als „Anwalt für die Pietät“ in die Grabgestaltung einbringen. QR-Codes und freche Sprüche auf Grabsteinen seien hier und da mal letzter Wunsch gewesen, können aber den Nachbarn stören – oder zumindest seine Hinterbliebenen.

Diese „lebendigen Ausdrucksformen“, die Friedhöfe ermöglichen, sind der wichtigste Grund für die Aufnahme der Friedhofskultur ins immaterielle, bundesweite Kulturerbe (siehe Info). Das Friedhofsmuseum im und um das Seelhorster Krematorium veranschaulicht einige dieser Formen – opulente, historische Zinksärge und amüsante Todesanzeigen – und die tägliche Arbeit auf dem Gelände: Die der Gärtner draußen, zwischen Stiefmütterchen und Buchsbaumhecken, und der Krematoren drinnen, die einst drei 1000 Grad heißen Öfen bedienten.

Friedhofskultur ist immaterielles Erbe Das handwerkliche Bierbrauen und die Falknerei sind es bereits, die Friedhofskultur kommt nun dazu: Ins bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes nimmt die Kultusministerkonferenz lebendige Traditionen auf, die Wissen weitergeben und Inklusion leben. Auf Friedhöfen wird getrauert und erinnert, aber auch gestaltet und neu geschaffen: Von Angehörigen, Ehrenamtlichen und beruflich ausgebildeten Steinmetzen, Friedhofsgärtnern und Bestattern. Die gemeinsam gelebte Erinnerungskultur schaffe, so die UNESCO-Kommission, naturnahe, kollektiv gepflegte und individuell geprägte Orte des Trauerns. Besonders wichtig für die Ernennung waren die lebendigen Ausdrucksformen, die Friedhöfe ermöglichen, sowie die aktive Einbindung aller Trägergemeinschaften: Muslime und Juden, oder die in Hannover sichtbar vertretenen yizidischen ( Lahe) und buddhistischen ( Seelhorst) Gemeinden. Als Schauplatz gesellschaftlicher Rituale um das Sterben, so die Kommission, seien Friedhöfe zudem identitätsstiftende Orte, die auch nach dem Tod den Ausdruck menschlicher Vielfalt ermutigen.

Gedenkstätte für Nazi-Verbrechen

Auch eines der Endphaseverbrechen des Nationalsozialismus dokumentiert das kleine Museum. Am 6. April 1945 töteten hannoversche Gestapo-Männer auf dem Stadtfriedhof Seelhorst 154 Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter. Nur ein Mensch kann flüchten: Peter Palników, der sich mit einem Spaten für die Aushebung eines Massengrabs freikämpft, läuft knapp einen Monat später bei einem Trauermarsch für die Opfer mit. Hierbei werden die Leichen exhumiert und ans Nordufer des Maschsees umgebettet. Für sie, und auch für hunderte durch Mangelernährung und Vernachlässigung umgekommene Säuglinge von Zwangsarbeiterinnen in Godshorn, gibt es auf dem Stadtfriedhof Seelhorst eine Grab- und Gedenkstätte.

Särge mit Falltür: Begräbnisse in Epidemiezeiten

In 100 Jahren geschieht viel, auch auf einem Friedhof. Man müsse mit der Zeit gehen, sagt Wächtler, und dabei unterscheiden lernen, was Trend sei und was sich als Wunsch etabliere. Ein Sarg mit Falltür, der bei Sargknappheit in Epidemiezeiten genutzt wird, sei dieses Jahr zwar nicht zum Einsatz gekommen. „Es war aber schwieriger, an Särge zu kommen“, sagt Wächtler, „weil viele nach Italien geschickt wurden“. Ein besonderer Wunsch der letzten Jahre sei das Forstbegräbnis: Im „Seelwald“ können sich Menschen direkt unter Bäumen beisetzen lassen – obwohl man der Natur auf dem Stadtfriedhof Seelhorst nirgendwo fern ist.

Am Sonntag ab 11 Uhr eröffnet OB Belit Onay das hundertjährige Jubiläum des Stadtfriedhofs Seelhorst. Gefeiert wird mit Musik, besonderen Führungen und einer interreligiösen Gedenkfeier.

Von Lilean Buhl