Große Zurückhaltung in der Corona-Zeit

HANNOVER

Reiten im Burgdorfer Land, Wandern im Deister, Kite-Surfen auf dem Steinhuder Meer: Vor gut zwei Wochen haben Hannovers Touristiker wegen der Corona-Pandemie einen radikalen Wechsel ihrer Werbestrategie hin zu Entspannung und Erholung in der freien Natur vorgenommen. Fazit: „Alles läuft nach wie vor sehr verhalten, aber wir müssen ein Zeichen setzen, dass wir hier in Hannover so langsam wieder hochfahren“, sagt Hans Nolte, Chef der Hannover Marketing und Tourimus GmbH (HMTG).

Gestartet hat die HMTG etwa wieder die Stadtrundgänge, auch der Doppeldecker-Bus mit seinen Stadtrundfahrten fährt durch Hannover. Und die Touristinfo gegenüber dem Hauptbahnhof am Ernst-August-Platz hat jetzt täglich von zehn bis 18 Uhr geöffnet statt wie zunächst drei Stunden am Tag. „Die Nachfragen, die wir haben, beziehen sich darauf, was wir für die Sicherheit tun“, sagt Nolte. Darüber hinaus gebe es aber auch Anfragen für Veranstaltungen wie etwa für den Feuerwerkswettbewerb und das Maschseefest – für 2021.

Herrenhäuser Gärten liegen bei Besuchern im Trend

Für den Tourismus in Hannover sieht Nolte zwar nicht schwarz, wohl aber schwierige Zeiten. „Ich habe Zweifel, dass wir in den nächsten fünf Monaten größere Dinge umsetzen können.“ Erst jüngst hatte er vermeldet, dass der Altstadt-Flohmarkt bis auf Weiteres nicht stattfindet – wegen der Abstandsregelungen und den damit verbundenen hohen behördlichen Auflagen an dem Gelände entlang des Leine-Ufers.

Eine positive Rückmeldung kommt dagegen von den Herrenhäuser Gärten. Seit Wiedereröffnung am 23. April haben nach Angaben von Gartendirektor Ronald Clark etwa 91.000 Gäste den Großen Garten und Berggarten besucht. „Das sind zwar 23 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum vergangenes Jahr mit 117.000 Gästen, aber da hatten wir die zahlreichen Busgruppen und 20 Prozent Besucher aus dem Ausland.“ Somit sei man mit den 91.000 Besuchen sehr zufrieden, „denn die Zahl der Hannoveraner stieg von 35.000 auf 54.000“, so Clark weiter.

CDU : „Wichtigstes Haus der Stadt schottet sich weiter ab“

Und: Seit der Himmelfahrtswoche ziehe in den Herrenhäuser Gärten auch der Anteil der Gäste aus anderen Bundesländern an. „Waren es vor drei Wochen noch etwa 20 Prozent, sind es jetzt schon wieder 30 Prozent mit Schwerpunkt Nordrhein-Westfalen“, ergänzte der Chef der Gärten. Die Zahl der Jahreskartenkäufe sei zudem um fast zehn Prozent gestiegen. „Die Hannoveraner entdecken ihre Herrenhäuser Gärten neu.“

Geschlossen bleibt dagegen weiterhin das Neue Rathaus für den Publikumsverkehr – Rathausführungen und die Turmauffahrten seien vorerst nicht vorgesehen, so Stadtsprecher Udo Möller. „Es gibt keinen Termin für die Wiedereröffnung.“ Bei der CDU sorgt dies für Unmut. „Das wichtigste Haus in der Stadt schottet sich weiter ab. Dafür habe ich wenig Verständnis. Es stünde Hannover gut zu Gesicht, wenn das Rathaus wieder öffnen würde und Gäste unserer Stadt einen schönen Blick über Hannover haben könnten“, sagte CDU-Fraktionschef Jens Seidel.

Kaum Lichtblicke in Gastronomie und Hotellerie

Aber nicht nur das Rathaus bleibt touristisch dicht, auch die Fahrt über dem Maschsee mit den Üstra-Booten ist weiterhin nicht möglich – in diesem Jahr fuhren die Boote noch gar nicht. „Auf den Booten ist wenig Platz, die Abstandsregeln sind dort kaum einzuhalten“, so Üstra-Sprecher Udo Iwannek. Deshalb verzichte man auch weiterhin auf das Fahrangebot. „Aktuell wissen wir nicht, wann wir die Boote starten lassen.“

Hannovers Tourismus köchelt auf Sparflamme – das gilt auch für Gastronomie und Hotellerie. Nach Angaben vom Hotel- und Gaststätten-Verband Dehoga haben die Menschen nach wie vor Bedenken, in die Bars und Restaurants zu gehen. „Wir wünschen uns, dass sich die Gäste mehr trauen, denn unsere Betriebe tun alles für die Sicherheit“, sagt Dehoga-Hannover-Geschäftsführerin Kirsten Jordan. Die Außengastronomie sei noch ganz gut angelaufen, aber auch hier entwickele sich das Geschäft langsamer als gedacht. Noch düsterer sieht es bei den Hotels aus. „Dort bricht ganz viel weg“, so Jordan. Hoteliers hätten nach wie vor mehr mit Stornierungen statt mit Neubelegungen zu tun. „Es fehlen die Veranstaltungen, die Hoffnungen ruhen auf die Herbstmessen.“

Von Andreas Voigt