Hannover

Wie geht es weiter in der Pandemie, wie gut laufen die Impfungen wirklich, was kommt mit Omikron auf die Menschen in und um Hannover zu? Fragen an Cora Hermenau, Gesundheitsdezernentin der Region.

Warum war die Nachfrage nach Impfungen am vergangenen Wochenende geringer als erwartet?

Es wurden immerhin 6000 Dosen verimpft, an den vorherigen Wochenenden waren es nur etwa 4000. Das ist für ein Wochenende schon eine Menge. Allerdings muss man auch sagen, dass sicher mehr hätten verimpfen können. Wir versuchen immer, schnell auf Bedarfe zu reagieren und haben uns am Donnerstag für eine weitere Advents-Impfkampagne entschieden. Vielleicht hat diese Information nicht mehr alle Bürger pünktlich erreicht.

Weihnachten steht vor der Tür. Bleibt der Impfturbo an den Feiertagen und zwischen den Jahren an?

Wir machen auch um die Feiertage herum ein umfängliches Impfangebot. Im Rahmen des Adventsimpfens findet nicht nur am 22. Dezember von 15 bis 22 Uhr das Stadionimpfen für Kinder und Erwachsenen statt, sondern die Bürger können sich auch von 9 bis 14 Uhr an Heiligabend und Silvester am Zoo, in der Ernst-August-Galerie sowie auf dem Regionsparkplatz impfen lassen. In der Weihnachtswoche findet natürlich auch das schon etablierte dezentrale und zentrale Impfen mit und ohne Termin an vielen Stellen der Region Hannover statt. Genaues kann man auf Hannover.de nachlesen. Im Rahmen des Neujahrsimpfens wird das Angebot in der Woche zwischen den Jahren erweitert um ein „Nachtimpfen“ am 28,. 29. Und 30.12. im Capitol in Linden, jeweils von 17 bis 0 Uhr. In Bemerode wird es in der Woche vor Sylvester ein zusätzliches Angebot für das Impfen von 9 bis 17 Uhr in der Druckhalle bei Madsack geben. Zwischen den Jahren wird weiter, wie gewohnt, in den Umlandkommunen und im Capitol geimpft. Sollte es spontane Änderungen geben, reagieren wir immer sofort und teilen es auch auf unseren sozialen Kanälen mit – auch zwischen den Jahren.

Tempo bei den Kinderimpfungen

Wie viele Impfdosen stehen an diesen Tagen zur Verfügung?

Wir planen mit etwa 1000 Dosen pro stationärem Standort und können zwischen den Feiertagen mehr als 50.000 Impfdosen von Biontech und Moderna verimpfen.

Gut angenommen werden auch die Kinderimpfungen. Wie geht es hier weiter?

Wir haben erneut 20.000 Dosen Kinderimpfstoff bekommen. Damit können wir schon jetzt das Tempo bei den Erstimpfungen steigern. Bis zum Ende der 3. Kalenderwoche 2022 sind bereits 9400 Impf-Termine für Kinder im Zoo sowie weitere 6600 Termine in der Ernst-August-Galerie gebucht. Zudem gibt es heute (22.12.) eine große Impfaktion im 96-Stadion. Erwachsene sowie Kinder können sich dort impfen lassen.

Zu Wochenbeginn haben drei jüngere Kinder in einem Impfzentrum im Sauerland das für ihre Altersgruppe nicht zugelassene Mittel von Moderna erhalten. Welche Sicherheitsmechanismen gibt es bei uns, damit so etwas nicht passiert?

Wir liefern die Impfstoffe für Erwachsene und Kinder immer getrennt aus. Auch werden sie einzeln und strikt getrennt sortiert. Wir achten sehr streng darauf, dass diese Impfstoffe nicht durcheinanderkommen. Eigentlich kann so ein Versehen in der Region nicht passieren. Aber wo Menschen arbeiten, können leider auch Fehler passieren.

Während aktuell sehr viel über Kinderimpfungen gesprochen und seitens der Politik zunehmend Druck auf Familien ausgeübt wird, gehört auch zur Wahrheit, dass es nicht Kinder, sondern Erwachsene sind, die wegen Corona auf Intensivstationen behandelt werden müssen. Und es ist ebenfalls Fakt, dass bundesweit noch immer mehr als drei Millionen Ü-60-Jährige ungeimpft sind. Wie sieht die Impfquote in dieser vulnerablen Altersgruppe in der Region aus?

Genau können wir das nicht sagen, da wir diese Daten nicht erheben. Aber grundsätzlich gehen wir davon aus, dass insgesamt noch etwa 30 Prozent der Bürgerinnen und Bürger ungeimpft sind. Allerdings erreichen wir, seitdem wir die Impfkampagne verstärkt und dezentralisiert haben, deutlich mehr Menschen, auch diejenigen, für die vorher zum Beispiel die digitale Terminvergabe eine zu hohe Hürde dargestellt hat.

Omikron wird immer dominanter

Auch fast zwei Jahre nach Beginn der Pandemie sind wir noch immer im Blindflug, weil wir nicht verlässlich wissen, wie viele Menschen geimpft sind. Brauchen wir ein zentrales Impfregister?

Ich glaube schon, dass wir künftig eine deutlich verbesserte Datenerfassung haben werden. Die Einführung eines Impfregisters unterstützen wir und vertreten diese Position auch gegenüber dem Land

In welchen anderen Bevölkerungsgruppen gibt es darüber hinaus ebenfalls große Impflücken und was tut die Region, um diese zu schließen?

Im Wesentlichen sind das die Kinder. Da haben wir jetzt ein großes Impfangebot. Während wir bei den Impfungen von Kindern sehen, dass die Terminbuchung das richtige Mittel ist, braucht es auch weiter Impfstützpunkte, wo man ohne Terminvergabe seine Spritze bekommt. Verunsicherte Bürger, die sich große Sorgen machen, was die Impfung in ihrem Körper macht, erreichen wir besonders gut, je niedrigschwelliger die Angebote sind.

Der Corona-Expertenrat warnt vor einer „explosionsartigen Verbreitung“ durch die Omikron, Gesundheitsminister Karl Lauterbach spricht bereits von einer 5. Welle. Wie dominant ist Omikron bereits in der Region?

Wir hatten vereinzelt Fälle, derzeit werden 21 Verdachtsfälle überprüft. Omikron wird immer dominanter, so wie es im vergangenen Winter mit der Delta-Variante der Fall war.

Und wie gut sehen Sie die Region darauf vorbereitet?

Entscheidend ist, dass wir die Maßnahmen der Landesverordnung überwachen und gewährleisten. 2G, überall wo das möglich ist, halte ich für sehr sinnvoll, ebenso FFP2-Masken und natürlich die Abstands- und Hygieneregeln. Aber ich möchte betonen: Der Schlüssel in dieser Pandemie ist und bleibt das Impfen. Wir müssen impfen, impfen, impfen. Die Ungeimpften bringen die Risiken mit.

Weiter die Kontakte beschränken

Wegen der ansteckenderen Omikron-Variante warnen Experten vor einer Eskalation in den Kliniken sowie in weiteren Bereichen der kritischen Infrastruktur. Es werden personelle Engpässe befürchtet. Können die Kliniken in Stadt und Umland dem standhalten?

Im Augenblick gibt es keine Anhaltspunkte, dass die Kliniken an ihre Kapazitätsgrenzen kommen, das berichten uns auch die Klinikleitungen, mit denen wir in regelmäßigem Austausch stehen Das Krankenhauspersonal wird mit Hochdruck geboostert, hier haben wir bereits einen relativ hohen Impfstand. Das gilt auch für Feuerwehr und Polizei. Bei der kritischen Infrastruktur sehen wir beim Boostern einen sehr guten Fortschritt, das ist wichtig, damit der Staat handlungsfähig bleibt. Aber natürlich haben wir die Entwicklung in den Krankenhäusern genau im Blick, damit wir notfalls Maßnahmen nachsteuern können.

Wie sähen die aus?

Präventiv müssen wir weiter die Kontakte beschränken, damit es gar nicht zu Infektionen kommen kann. Für systemrelevante Engpässe, für die es dankenswerter Weiseaktuell keine Anhaltspunkt gibt, gibt es staatliche Notfallstrukturen, die im Ernstfall aktiviert werden können. Davon sind wir aber, wie gesagt, weit entfernt.

Und könnte auch die Behelfsklinik an der Messe reaktiviert werden?

Momentan sehe ich dafür keine Anzeichen. Wir haben das Behelfskrankenhaus ans Land übergeben, sodass das Land im Zweifelsfall reagieren könnte.

Verraten Sie uns bitte zum Schluss: Was war Ihr größter Irrtum in der Pandemie?

Sicherlich sind wir in den fast zwei Jahren Pandemie auch mal um Ecken gegangen, die nicht der schnellste Weg waren. Aber ein großer Irrtum fällt mir nicht ein.

Dann helfe ich Ihnen auf die Sprünge: Ende Juli haben Sie die Corona-Lage in der Region vorsichtig optimistisch beurteilt, sprachen sogar davon, dass „wir die Lage derzeit im Griff haben“. Lagen Sie da falsch?

Das war zu diesem Zeitpunkt die aktuelle Lage und stimmte zu diesem Zeitpunkt. Die Impfzentren standen kurz vor der Schließung und hatten immer weniger Zulauf, in Großbritannien wurde der ’Freedom Day’ ausgerufen. Im Nachhinein kann man das sicher anders bewerten. Dennoch sind wir auch aktuell im Bundesvergleich immer noch in einem moderaten Bereich und ich hoffe sehr, dass das so bleibt. Wir tun jedenfalls alles dafür.

Wann rechnen Sie nun mit einem Ende der Pandemie?

Wir planen mit unseren mobilen Impfteams bis zum Ende kommenden Jahres. Ich hoffe, dass wir bis dahin auf einem deutlich besseren Weg sind. Aber mit Gewissheit kann das niemand sagen. Wir müssen weiter Schritt für Schritt gehen.

Von Britta Lüers