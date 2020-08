Hannover

Eine hannoversche Ikone wird 50 Jahre alt. Geduldig schlängelt er sich durch die Innenstadt, fordert die Aufmerksamkeit der Fußgänger weniger, als dass er sie an andere Sehenswürdigkeiten verteilt. Er ist selbst nach einem halben Jahrhundert ohne große Anpassungen beliebt wie eh und je – der Rote Faden hätte eine Jubiläumsparty verdient. Nur weiß niemand, wann genau im Jahr 1970 der Faden gezogen wurde: Fünfzig Jahre, noch dazu unter den Füßen der Stadtbewohner, sind eine lange Zeit, in der ein Geburtsdatum schon mal verloren gehen kann.

Klar sind aber die Umstände seiner Entstehung: Der Rote Faden entstammt der einer akuten Imagekrise der Landeshauptstadt, einer Zeit vor dem Stadtmarketing als Werbegenre, in der das Umkrempeln von Hannovers Außenwirkung zum obersten Gebot wurde. In den späten Sechzigern, das bewiesen damals Umfragen der Stadtverwaltung, wurde Hannover als „Beamtenstadt“ abgetan. Vom westdeutschen Wirtschaftswunder-Grau vernebelte Sehenswürdigkeiten, verklemmte, provinzielle Bewohner, die zwischen Schlaf und Arbeit nichts erlebten – und zum Lachen in den Keller gingen, denn Ausgehmöglichkeiten schien es nicht zu geben. „Spießig, kühl, sachlich“, titelte die Neue Hannoversche Presse 1969 enttäuscht, „Sind wir wirklich so?“

Anzeige

Zur Galerie Erkennen Sie die Orte in Hannover, wo sich der Rote Faden langschlängelt?

Überregionale Kreative gegen die Imagekrise

Zur Ehrenrettung der Stadt brauchte es Kollaborationen, die weit über Hannover hinausgingen. Oberstadtdirektor Martin Neuffer beauftragte die Schweizer Werbeagentur GGK, damals mit einer Dépendance in Düsseldorf, eine überregionale Werbekampagne zu starten. Mit Imagepfleger Mike Gehrke hatte man bereits das Altstadtfest, das mehrjährige Straßenkunstprogramm (inklusive der Nanas) und den Flohmarkt am Hohen Ufer in der Pipeline: Der Rote Faden sollte nun die bereits bestehenden sowie kommenden Sehenswürdigkeiten der Innenstadt zu einem verdaulichen Paket zusammenschnüren.

Weitere NP+ Artikel

In der Fußgängerzone: Vor dem Kröpcke biegt der Faden ab, es geht weiter in der Georgstraße Quelle: Michael Wallmüller

Die erste Broschüre für den 4,2 Kilometer langen Rundweg mit 36 Stationen schrieb mit Harry Rowohlt ein junger Wortschmied und stolzer Lokalpatriot – dass Rowohlt aus Hamburg kam, kompensierte sein Mitschreiber und Weggefährte Hermann Hettche, der als hiesig ansässiger Ingenieur um die Vorzüge der Landeshauptstadt wusste. Als Vorbild gilt der „Freedom Trail“ in Boston, ein Weg entlang der Sehenswürdigkeiten um die amerikanische Unabhängigkeit. So pathetisch musste es in Hannover nicht klingen, der nüchterne „Roten Faden“ ist seither Metapher und wörtliche Beschreibung zugleich.

Slogans und Selbstbewusstsein: Die Neuerfindung der Stadt

Herrmann Strittmatter (83) ist Gründer der GGK Zürich und erinnert sich, was seinen Kollegen in Düsseldorf vor fünfzig Jahren für eine Aufgabe aufgetischt wurde. „Diese Kampagne war schon sehr speziell, wenn man eine Stadt neu erfinden muss, weil sie offensichtlich zu langweilig ist“, sagt er. „Das haben wir aus der Schweizer GGK sehr bewundert“. Sein GGK-Kollege Theophil Butz (75, siehe Interview) war verantwortlich für den hannoverschen Imagewandel. Neben dem Roten Faden lieferte er mit einem Team aus Künstlern und Kreativen auch nachhallende Werbesprüche: „Ach ihr Mädchen von Hannover“, seufzte es 1970 aus Zeitschriften der Bundesrepublik, mit dem selbstbewussten „ Hannover braucht keinen Slogan“ schienen kurze Zeit später bereits jegliche Minderwertigkeitskomplexe durchschritten.

Lack ist ab – an manchen Stellen wir hier am Opernplatz, ist der Faden etwas ausgedünnt Quelle: Wallmüller

Diese Sprüche sind Nostalgie, während der Rote Faden 2020 noch stille Erfolge verbucht. „Die Broschüre ist mit 6000 bis 7000 verkauften Exemplaren pro Jahr immer noch unser Bestseller“, sagt Hans Christian Nolte vom Marketing und Tourismus Hannover. Bei jeder kleinen Änderung erwarte sein Team ein „Volksbegehren“. „Die Hannoveraner“, sagt Nolte, „lieben ihn, ob sie ihn nutzen oder nicht“. Überregionale Besucher nutzen und lieben ihn genauso: In zehn Sprachen ist das neueste Faltblatt verfügbar, im Internet gibt es positive Rezensionen in mindestens vier Schriftzeichen – die einzige Sorge, die Hannoveraner und ihre Gäste um den Faden haben: An manchen Stellen ist er weggewischt, ausgepflastert, vom Winde verweht.

Lesen Sie auch: Historisches Hannover – ein Streifzug durch die Stadtteile

„Das ist ein Anzeichen einer aktiven Stadt“, sagt Nolte. Ob Telekom, Trassenlegung oder Tiefbau: „Irgendwer buddelt immer den Roten Faden auf“. Alle zwei Tage riefen Bürger mit Hinweisen auf neue Problemzonen an: Am hohen Ufer ist der Faden durch die Modernisierung für etwa hundert Meter komplett abgeschnitten. Am Georgsplatz haben Bauarbeiter versucht, den Faden nach Fußwegarbeiten wieder zusammenzubauen – herausgekommen ist ein neuer Faden im Mosaikstil. Der rote Evergreen ist eben ein kollektives, zweidimensionales Projekt, um das sich am besten die ganze Stadt gemeinsam kümmert. Interessant und ignorierbar – Vorzüge, die ihm manchmal zum Verhängnis werden.

Ein neuer Anstrich für den Faden

Manchmal braucht es nämlich doch akute Hilfe für den Faden. Wenn seine Farbe verblasst und nur noch ein Schatten übers Trottoir geht, wenn er abrupt in Baustellen endet und nicht wieder auftaucht, streicht das Marketing ihn über. Das kostet mehrere Tausend Euro im Jahr. Friedrich Stöter, Geschäftsführer der Malerinnung, hat daher angeboten, dem Faden mit Auszubildenden ein neues Rot zu verpassen – bereits unter Schmalstieg, so Stöter, habe die Innung dieses spezielle „Stadtsponsoring“ gemacht. „Die ersten Gespräche zum Thema hatten wir noch mit Mike Gehrke in seinem Stadtbüro gegenüber der Marktkirche – das weiß ich noch genau, die Glocken haben so laut gebommelt“, sagt er. Noch laufen die Gespräche mit dem Marketingbüro, Mitte September soll das dritte Ausbildungsprojekt zum Roten Faden anlaufen.

Auch auf die Aegidienkirche läuft der Faden zu Quelle: Michael Wallmüller

Ein Geschenk zum Fünfzigsten bekommt der Faden also dennoch. Eine große Party wäre vielleicht gar nicht in seinem Sinne: Bodenständig und unbeeindruckt von Zentren der Politik (Landtag), Religion (Marktkirche) und Philosophie (Leibnizhaus) führt er durch die Stadt, seine 36 Wegpunkte teilen sich bekannte Highlights und unauffällige Fresken. Der Faden ist nicht nur der Vergangenheit verpflichtet, Die Nanas, der Flohmarkt, große Teile der Einkaufsstadt und die Skulpturenmeile sind sogar erst nach ihm gekommen – wer weiß, an welchen Sehenswürdigkeiten er an seinem hundertsten Jubiläum vorbeiführen wird.

Von Lilean Buhl