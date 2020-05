Unliebsamer Gruß von oben: Im Schnellgang durch den Posttunnel

HANNOVER

Der Posttunnel zwischen Galerie Ernst-August und Hauptbahnhof hat sich nach seiner Fertigstellung 2017 zum beliebten Sammelpunkt für Stadttauben entwickelt. Und die sind inzwischen so zahlreich, dass Rad-und Gehweg von den Hinterlassenschaften der Tiere regelrecht übersät sind, Passanten einen Zickzack-Kurs gehen müssen, um nicht hineinzutreten. „Die Gefahr ist durchaus da, dass die Leute den Kot der Tiere auf den Kopf bekommen“, sagt Dieter Schilling. Der Hannoveraner nutzt den Posttunnel regelmäßig, vermeidet inzwischen aber zu häufiges Passieren.

Vorsicht Taubendreck: Der Posttunnel neben dem Hauptbahnhof ist beliebter Nist-und Brutplatz der Stadtvögel. Quelle: Dröse

Bei der Stadt Hannover ist das Problem bekannt. Für das Reinigen ist Abfallentsorger Aha zuständig, damit kommt das Unternehmen aber offenbar nicht mehr hinterher: Durch die hohe Taubenpopulation und die damit verbundenen permanenten Ausscheidungen könne nicht ausgeschlossen werden, dass schnell der Eindruck einer nicht gereinigten Straße entstehe, so die Stadt. „Darüber hinaus ist anzumerken, dass der ätzende Taubenkot trotz Reinigung in die Belagoberfläche einzieht und auch so ein ungepflegter Eindruck entsteht“, teilte Stadtsprecher Udo Möller weiter mit. Bei Aha hieß es auf Nachfrage, dass man 365 Tage im Jahr den Posttunnel reinige. Sowohl mit einer Kehrmaschine als auch mit einem Handbesen.

Taubenhaus soll Lösung bingen – Ergebnis noch offen

Der Posttunnel gehört zur Immobilie der Deutschen Bahn und mit der stehe die Stadt wegen des Taubendrecks im Austausch zu baulichen Veränderungen, die das Nisten und Brüten der Tauben verhindern oder zumindest erschweren sollen, etwa durch Anbringung eines engmaschigen Netzes, so Udo Möller weiter. „Allerdings hat die DB zunächst die Position eingenommen, dort keine baulichen Anpassungen vorzunehmen.“ Eine Bahnsprecherin sagte, das liege an den baulichen Gegebenheiten des Tunnels. Die Tiere würden sich nach Herrichtung des Tunnels für die Stadtbahn auf und an die Beleuchtungen setzen. „Wenn wir am Tunnel Instandsetzungsarbeiten durchführen, ist es schwierig, erst die Taubenvorrichtung wegzunehmen.“ Eine andere Art der Taubenverbrämung sei schwierig mit dem Tierschutz in Einklang zu bringen.

Unliebsamer Gast: Tauben haben sich seit der Wiedereröffnung des Posttunnels in der Nähe der Deckenbeleuchtungen häuslich und zahlreich eingerichtet. Quelle: Dröse

Es gibt aber eine Lösung – und die heißt Taubenhaus. Das hat die Stadt vor kurzem in Betrieb genommen, gemeinsam mit Tierschutzorganisationen. Die Stadt nutzt einen Container hinter dem Bahnhof, den die Bahn kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Das Prinzip ist einfach: Tauben finden dort artgerechtes Futter und frisches Wasser vor. Dadurch soll vermieden werden, dass die Tiere Essensreste fressen, Durchfall bekommen und die Stadt verunreinigen. Kranke Tiere werden dort außerdem behandelt. Vorbild ist Hamburg. Dort gibt es seit über einem Jahr ein sogenanntes Taubenhotel. Im sogenannten „Mäuseturm", der früher Zugbegleitern Übernachtungsmöglichkeit bot, leben aktuell auf zwölf Quadratmetern 100 Tauben.

Hamburg hat mit Taubenhotel Erfolg – Bahnhofsumfeld sauber

Ein Vogelparadies mit Vollpension: Es gibt Kerne und Nüsse, Reste von Fastfood-Essen, dazu Schlafplätze, die im Winter warm sind statt zugig. Ergebnis: Die Tauben koten fast nur noch im Inneren. Und damit es keinen Nachwuchs gibt, tauschen Mitglieder vom Verein Hamburger Stadttauben die gelegten Eier gegen Gipseier aus. Das Konzept Taubenhotel funktioniert erfolgreich: In der Wandelhalle Hamburg sieht man kein hungriges Federvieh mehr. Das Bahnhofsumfeld am Ausgang Glockengießerwall ist zudem kaum noch verdreckt.

Ob das Taubenhotel auch in Hannover funktioniert, ist unklar. „Der Erfolg dieser erst vor Kurzem gestarteten Maßnahme muss sich noch zeigen“, so Stadtsprecher Udo Möller.

Von Andreas Voigt