Hannover

Soll die Innenstadt von Hannover mit neuem Leben gefüllt werden, dann reicht ein attraktiver Einzelhandel nicht mehr aus. „Der Einzelhandel ist zwar ein Frequenzbringer, was unsere Innenstadt aber interessant macht, ist die Breite aus öffentlichen Plätzen, dem Dom und die Kultur“, sagte Kölns Chef-Stadtplanerin Eva Herr beim digitalen Innenstadtdialog, den die SPD Hannover am Donnerstagabend zu den Themenkomplex Wohnen, Umwelt, Leben initiiert hatte. Geladen waren Experten aus Städten neben Hannover, die vor ähnlichen Problemen stehen oder standen wie die Landeshauptstadt: vor der Verödung ihrer Innenstädte.

Bildung, Natur, Kultur, Einkaufen und Wohnen: Das ist die Mischung, die eine Innenstadt attraktiv macht, da waren sich die Stadtbauexperten und Architekten uneingeschränkt einig. Und es wurde deutlich, dass Hannover mit dem angeschobenen Innenstadtdialog zwar auf dem richtigen Weg ist, gegenüber anderen Städten mit ähnlichen Problemen wie Hamburg, Duisburg oder Düsseldorf aber um Jahre der Planung und Umsetzung hinterherhinkt. Hannovers Baudezernent Thomas Vielhaber nach der rund zweistündigen Debatte dennoch zufrieden: „Wir müssen nicht alles neu machen, es waren aber einige tolle Aspekte dabei, die wir hier in Hannover umsetzen könnten.“

In Hamburg parken Autos oft im Obergeschoss

Dazu zählen zum Beispiel einige Projekte in Hamburg, wo die städtische Tochtergesellschaft IBA GmbH einzelne Quartiere weiterentwickelt zu lebendigen Wohn- und Arbeitsorten für eine sozial gemischte Stadtgesellschaft. Im Stadentwicklungsgebiet Oberbillwerder im Osten Hamburgs, der zum Bezirk Bergedorf gehört, zum Beispiel gehen Bildung, Freizeit, Kultur, Sport und Erholung ein gleichberechtigtes Nebeneinander ein – bei gleichzeitiger Stärkung des Fuß- und Radverkehrs.

„Die Mobilität erreichen wir vor allem über die S-Bahnhaltestellen, das Parken findet in vielen Bauprojekten im Obergeschoss statt, während im Erdgeschoss Einzelhandel und Gastronomie stattfindet“, sagte IBA-Geschäftsführerin Karen Pein. Den frei gewordenen Raum nutze man für Fußgänger und Radfahrer. Für die City plant Hamburg insgesamt mehr Wohnraum, ein Parkhaus hat die Stadt bereits in Wohnungen umgewandelt, dazu will Hamburg den Verkehr verträglicher gestalten, am Jungfernstieg etwa bekommen Fußgänger mehr Platz, für Autos bleiben künftig nur zwei Spuren, je eine pro Fahrtrichtung.

Duisburg: Neues Leben im ehemaligen C&A – Gebäude

In Duisburg berät Bernd-Claas Gesterkamp von Gesterkamp Immobilien Marketing aus Düsseldorf den Eigentümer der Immobilie von ehemals C&A in der Innenstadt bei der Revitalisierung des Objektes. Die 15.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche füllt er im Auftrag des schwedischen Immobilienbesitzers mit Cafes, Bistros und hochwertiger Gastronomie im Erdgeschoss, im Obergeschoss mit modernen Großraumbüros, dazu mit einem Fitness-Studio und einem Hotel über zwei Etagen. Auch Escaperooms und Bubbleball und Lasertagfelder hat Bernd-Claas Gesterkamp vorgesehen. „Kubikk“ heißt das Programm, der Entwickler selber nennt es „Stadtreparatur“. Seine Ideen könnten in Hannover als Vorbild dienen, das leerstehende Gebäude von Galeria Karstadt zu entwickeln.

Die Kölner Stadtplanerin Eva Herr schließlich berichtete vom Kölner Masterplan, den die Stadt schon 2009 auf den Weg gebracht habe und der im Kern die Entwicklung der Bereiche Rheinufer, Kölner Ringe (Ringstraße) und den Grüngürtel in der City umfasst. Auch in Köln drängt die Stadt den Verkehr aus der City zurück, baulich, aber auch mit schnell umsetzbaren Ideen wie dem Projekt „Sitzen statt Parken“. Dabei stellt die Stadt Köln den Gastronomen Stellplätze zur Außenbewirtschaftung zur Verfügung. „Das kommt an“, sagte sie. Und: „Man braucht langfristige Strategien und ein Repertoire an Planungswerkzeugen.“ Der Veränderungsdruck sei enorm hoch.

Sinnfreies Cruisen mit dem Auto in Hannover verhindern

Karsten Klaus, Chef der hannoverschen Wohnungsbaugesellschaft hanova Wohnen GmbH, sagte, es sei richtig, auch in Hannover „mehr Wohnen in die Stadt zu bringen“. Als gelungenes Beispiel nannte er die Bebauung des Daches vom Parkhaus Windmühlenstraße, ähnliche Projekte könne er sich für die Innenstadt deshalb vorstellen. Man müsse aber auch darauf achten, dass die City-Parkhäuser weiter problemlos mit dem Auto angefahren werden könnten. „Das sinnfreie durch die City Cruisen sollte man aber verhindern.“ Der hannoversche Architekt Hassan Hamza sagte, es gebe einige städtebaulichen Schwächen, die die Stadt Hannover beseitigen müsse wie das Ihme-Zentrum, den Leerstand von Galerie Karstadt und die Nutzung vieler Gebäude in der Innenstadt als reine Lagerfläche. „Bildung, Natur, Kultur, Wohnen muss in Hannover in der City gestärkt werden“, forderte er.

In der Veranstaltungsreihe Hannover – Innenstadt der Zukunft hatte die SPD bereits die Digitalforen zum Thema Handel und Sicherheit/Ordnung durchgeführt.

Von Andreas Voigt