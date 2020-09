HANNOVER

Leergut gesucht: Bei der Herrenhäuser Privatbrauerei ist ein unerwartetes Problem aufgetreten – ihr fehlen Bierflaschen, um sie wieder abzufüllen. „Offenbar horten unsere Kunden die Flaschen. Deshalb unsere Bitte: Bringt Kisten und Leergut zurück in den Handel“, sagt Brauereichef Christian Schulz-Hausbrandt. Geschrumpft sei der Bestand vor allem bei den Halbliter- und den kleinen 0,33-Flaschen, auch „Bömbchen“ genannt.

Probleme auch bei Flensburger, aber nicht bei der Gilde

Sommerferien, die Sonne schien oft, keine Volksfeste wie Maschseefest oder Schützenfest und die Corona-Pandemie generell hat viele Herri-Fans offenbar dazu gebracht, lieber zu Hause oder unter freiem Himmel zu feiern. Das sind nach Angaben von Schulz-Hausbrandt die Hauptgründe, warum der Leergut-Vorrat bei der Brauerei aus Herrenhausen geschrumpft sei. Mit dem Problem steht die Herri nicht alleine dar, auch die Flensburger Brauerei hat im Juli schon an ihre Frans appelliert, das Leergut in die Getränkemärkte zu geben, da es sonst Probleme mit dem Nachschub geben könnte.

Die zweite hannoversche Brauerei, die Gilde aus der Südstadt, vermeldet wiederum keine Probleme: „Durch frühzeitige Planung im letzten Jahr und Anschaffung von weiterem Leergut sind wir aktuell nicht von dem Problem betroffen“, so Gilde-Sprechern Juliane Lorenz. Es sei aber grundsätzlich so, dass in jedem Sommer das Leergut spät an die Brauerei zurückgegeben werde, in diesem Jahr sei der Effekt stärker als sonst. Auch der Gilde würde es helfen, so Lorenz, wenn die Kunden ihr Leergut so bald wie möglich wieder abgeben würden. Auch der Getränkehandel in der Region vermeldete grundsätzlich keine Probleme beim Leergut.

Herri macht inzwischen 90 Prozent Absatz im Einzelhandel

Der Herri-Appell auf Rückgabe des Leerguts richtet sich auch an Vereine, denn hier und da sei der Betrieb wieder angelaufen und damit auch der Flaschen-Bierverkauf am Fußballplatz, so Schulz-Hausbrandt. Rund 90 Prozent ihres Bierabsatzes macht die Privatbrauerei seit Jahren im Einzelhandel und liegt nach dem ersten Halbjahr im beinahe zweistelligen Bereich schon wieder im Plus – deshalb ist das Fehlen des Leergutes besonders schmerzlich. Zumal die Brauerei wieder unter Volllast arbeitet – die Kurzarbeit für die rund 80 Mitarbeiter wegen Corona hat die Herrenhäuser kürzlich aufgehoben.

Von Andreas Voigt