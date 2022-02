Hannover

Die jüngste Waffenverbotszone im Hauptbahnhof Hannover wird eine vorübergehende Aktion bleiben. Das teilen Bahn und auch Bundespolizei auf Anfrage mit. Anlass der Aktion sind die seit Wochen wieder steigenden Gewalttaten, bei denen die Beteiligten immer öfter auch Messer bei sich tragen. Aus rechtlichen Gründen sind anlasslose Kontrollen jedoch nicht dauerhaft möglich. Die Bahn wiederum sieht keine Veranlassung, ihre Hausordnung entsprechend zu ändern, um gefährliche Gegenstände zu verbannen.

Jörg Ristow, Sprecher der Bundespolizeidirektion Hannover, sagt: „Die Überprüfungen stellen einen deutlichen Eingriff in die Rechte der Kontrollierten dar.“ Die extra fürs vergangene Wochenende erlassene Allgemeinverfügung regelte, dass die Beamten jede Person im Hauptbahnhof ohne weiteren Grund kontrollieren und durchsuchen durften. Gewöhnlich bedarf es dafür aber eines konkreten Verdachts. Dieser Rechtseingriff sei deshalb nur temporär erlaubt.

49 Waffenfunde in nur zwei Nächten

Die Bundespolizei entschied sich bewusst fürs Wochenende zwischen 18 und 2 Uhr. Der Zeitraum, in dem die entsprechende Klientel unterwegs ist: vornehmlich Männer zwischen 15 und 45 Jahren, die den Hauptbahnhof wegen seiner lange geöffneten Fast-Food-Restaurants und Supermärkte als Partytreff nutzen. Untersagt waren nicht nur ohnehin illegale Waffen wie Butterflymesser, sondern alles, was Menschen gefährlich werden kann – also auch gewöhnliche Küchenmesser, Hämmer oder Schlagstöcke. 49 Funde machten die Beamten, der jüngste Ertappte war erst 13 Jahre alt.

Die Stadt Hannover erklärte den Raschplatz bereits im Januar 2020 grundsätzlich zur nächtlichen Sperrzone für gefährliche Gegenstände. Grund waren auch hier die steigende Gewalt und der Einsatz unter anderem von Messern. Im Hauptbahnhof wiederum könnte die Bahn ihre Hausordnung entsprechend anpassen. Doch das hält sie nicht für nötig. Das Unternehmen verweist bloß auf folgenden Satz in seiner Hausordnung: „Aggressives Verhalten oder körperliche Gewalt gegen Personen sind untersagt.“

Bahn: Polizei ist für Gefahrenabwehr zuständig

Nachfragen, ob die Passage nicht angepasst werden sollte, beantwortet der Konzern nicht. Die Bahn sei ein offenes System. Deshalb würden auf den Bahnsteigen, in den Zügen und Stationen „all jene Konflikte ausgetragen, die auch auf Plätzen und Straßen überall in Deutschland stattfinden“. Die vielen Überwachungskameras werden als Sicherheitsmerkmal genannt. Für die Gefahrenabwehr und Strafverfolgung sei aber allein die Bundespolizei zuständig. Die kann sich derweil zumindest vorstellen, Großkontrollen wie am Wochenende zu wiederholen. Sprecher Ristow: „Ein konkretes Datum haben wir aber noch nicht.“

Von Peer Hellerling